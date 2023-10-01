Вместо этого есть несколько имен, которые никогда не выходят из моды из-за цикличности их векового использования.

Тенденции относительно имен меняются постоянно. Одно из самых любимых западных имен для мальчиков вышло из моды и стало "устаревшим". Теперь детей так не называют.

Как рассказала эксперт Nameberry Софи Ким в комментарии изданию Metro, все меньше родителей решают назвать своих новорожденных детей Тони, хоть раньше это было одно из самых популярных имен. Когда имя попадает в чарты, может потребоваться около 100 лет, чтобы оно снова попало в списки самых популярных.

Все реже родители стали называть детей именами Киран и Стивен, потому что они "скучные". Что касается девочек, то устаревшими считают имена Стефани, Эллен и Эшли.

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Все это связано с "правилом 100 лет", то есть самые популярные имена 2023 года основаны на том, что было распространено в 1920-х годах.

"Имена, как правило, выходят из моды. Когда популярность имени идет на убыль, мы полагаемся на правило 100 лет - имена требуют около 100 лет, чтобы вернуться в моду, а это значит, что имена поколения прабабушек снова начинают звучать свежо", - сказала Софи.

Вместо этого растет популярность имен Олив, Феликс и Отис. Это потому, что их не было несколько поколений в обиходе. Родители малышей считают их яркими и новыми.

Хотя есть несколько вариантов для тех, кто беспокоится, что имя для ребенка может выйти из моды. Для мальчиков это Гарри, Джордж, Уильям, Томас и Александр. Их популярность неизменна благодаря длинной линии традиционного семейного использования.

Напомним, что в последние годы в тенденциях детских имен произошел огромный сдвиг, поскольку родители все чаще выбирают более необычные и уникальные имена, а не традиционные. Самые популярные имена мы собрали для вас в этом материале.

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