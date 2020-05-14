Лайфхак: 10-летняя девочка показала, как обнимать родных без угрозы заражения Covid-19 (видео)
10-летняя Пейдж (штат Калифорния, США) показала, как обнимать родных без угрозы заражения Covid-19.
Лайфхаком девочки поделилаcь ее мама Линдсей Окрэй на своей странице в Facebook.
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В США во время коронавируса семьям запрещено обниматься с близкими, если они не живут вместе, поэтому 10-летняя девочка придумала "занавес для объятий". К тому же мама Пейдж работает медсестрой в отделении больницы с зараженными COVID-19.
Юная изобретательница использовала занавес для душа, одноразовые тарелки и пластиковые пакеты.
"Она придумала идею, разложила материалы в комнате и провела несколько часов, работая над "завесой", – сказала ее мама Линдсей Окрэй.
Как сообщал УНИАН, житель США Ричард Макгуайер спрятался от коронавируса в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island во Флориде.
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