Лайфхак: 10-летняя девочка показала, как обнимать родных без угрозы заражения Covid-19 (видео)

Юная изобретательница использовала занавес для душа, одноразовые тарелки и пластиковые пакеты.

10-летняя Пейдж (штат Калифорния, США) показала, как обнимать родных без угрозы заражения Covid-19.

Лайфхаком девочки поделилаcь ее мама Линдсей Окрэй на своей странице в Facebook.

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В США во время коронавируса семьям запрещено обниматься с близкими, если они не живут вместе, поэтому 10-летняя девочка придумала "занавес для объятий". К тому же мама Пейдж работает медсестрой в отделении больницы с зараженными COVID-19.

Юная изобретательница использовала занавес для душа, одноразовые тарелки и пластиковые пакеты.

"Она придумала идею, разложила материалы в комнате и провела несколько часов, работая над "завесой", – сказала ее мама Линдсей Окрэй.

Как сообщал УНИАН, житель США Ричард Макгуайер спрятался от коронавируса в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island во Флориде.

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