Рассказываем, как использовать капсулы для стирки, чем они отличаются от других средств.

В современном мире стирка вещей в СМА стала нормой - в химчистку люди несут одежду в редчайших случаях. Ассортиментом разнообразных средств пестрят полки супермаркетов, поэтому важно найти для себя лучшее.

УНИАН выяснил, какие капсулы для стирки лучше и стоит ли покупать их вместо геля или порошка.

Как пользоваться капсулами для стирки в машинке автомат - преимущества и недостатки

Считается, что капсулы - еще более инновационный продукт, чем гель, к которому едва успели привыкнуть хозяйки-консерваторы. Несомненный плюс такого средства в том, что оно быстро и эффективно очищает вещи от грязи и пятен, а в использовании для СМА максимально простое - вам нужно просто положить капсулу в барабан, закрыть дверцу и включить нужный режим.

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Капсулы бывают двух видов - с ополаскивателем и без (первые цельные, вторые разделены надвое), что тоже удобно, ведь во втором случае можно сэкономить на дополнительной бутылке кондиционера.

Опытные хозяйки говорят, что недостаток у капсул для стирки всего один - цена. Они заметно дороже, чем порошок и даже гель, зато получается регулировать расход. К ситуативным особенностям относят и некачественное удаление пятен при низкой температуре и невозможность растворения оболочки капсулы, если выставлен быстрый режим. Это значит, что стирку с таким средством нужно запускать надолго и в горячей воде.

Ранее мы говорили о том, что лучше - порошок или гель для стирки, а также приводили в сравнение действие капсул.

Как правильно кидать капсулу для стирки в барабан машинки

Даже те хозяйки, которые регулярно пользуются таким средством, не знают, куда лучше класть капсулу для стирки, поэтому иногда видят, как она застряла в дверце, а вещи стираются без нее.

Запомните, что лучше всего - класть капсулу к задней стенке барабана, а только потом заполнять машинку одеждой. Помните, что руки при этом должны быть абсолютно сухими, иначе под воздействием воды капсула начнет растворяться раньше положенного срока.

Сколько нужно капсул на одну стирку

Как правило, производители рекомендуют универсальные лайфхаки с капсулами для стирки без необходимости читать инструкцию - одной капсулы достаточно для заполненного барабана. Если вы купили средство без кондиционера, то дополнительно в специальный отсек нужно налить ополаскиватель. В случае, когда он "вшит" в капсулу, добавлять ничего не придется.

Полезный совет: если вы видите, что на одежде есть старые пятна или те, которые нельзя удалить обычной стиркой, добавьте в лоток СМА пятновыводитель.

Нужен ли порошок при стирке с капсулами

Для очищения вещей в стиральной машинке порошок использовать точно не стоит, а вот во время ручной стирки - да. Не всем понятно, как использовать капсулы для ручной стирки - некоторые умельцы даже готовы их проколоть и вылить моющее в таз с водой и вещами. Нас самом деле, частично они правы - капсулы подходят только для стирки в машинке-автомат.

Не стоит думать о том, можно ли использовать капсулы для ручной стирки - для таких целей лучше приобрести обычный порошок или гель. Во-первых, это будет гораздо экономичнее и быстрее, во-вторых, капсулу действительно придется надрезать или проколоть, но зачем, если можно обойтись альтернативой? К тому же, порошок и гель прекрасно справляется со сложными пятнами (в отличие от капсул).

Опытные хозяйки советуют иметь в запасе все три варианта моющих средств - порошок, гель и капсулы. Каждый из них подойдет для своих целей и задач, а у вас получится качественно отстирать вещи из разных материалов, с разной степенью загрязнения и разными способами.

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