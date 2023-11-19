Рассказывают, что лучше для стирки - гель или порошок, а также в чем разница между средствами.

На полках хозяйственных магазинов можно увидеть разные товары для стирки одежды - гели, порошки и капсулы. Однако немногие хозяйки понимают реальную разницу между этими средствами и тем более не знают, что лучше для стиральной машины - гель или порошок. УНИАН выяснил и готов поделиться.

Что выгоднее - гель для стирки или порошок

Гели для стирки появились позже, чем порошки - многие люди не хотят их покупать просто из-за консервативности, тем более не обращая внимание на капсулы. Однако у геля и порошка есть несколько существенных отличий, которые помогут выяснить, какой порошок лучше - гель или сыпучий конкретно для вас.

Первый и чуть ли не самый главный вопрос, от которого отталкиваются почти все хозяйки - это цена. Сыпучий порошок стоит дешевле, но расход его больше, потому что мало кто пользуется мерной ложкой - как правило сыплют "на глаз".

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Гель же получается дороже, но из-за удобной крышки с делениями вы не сможете налить его слишком много, поэтому в итоге он закончится сильно позже, чем сыпучий аналог. Поэтому смотрите сами, что экономичнее - порошок или гель для стирки конкретно для вас - если стираете часто, то лучше покупать гелеобразное средство.

Можно ли использовать гель для стирки вместо порошка - нюансы

На самом деле, нельзя просто взять и понять, можно ли заменить порошок гелем для стирки - важно учесть все детали, чтобы потом не пожалеть о своем решении и потраченных деньгах. Для этого разберемся в особенностях каждого средства.

Преимущества сыпучего порошка:

низкая цена;

универсальность для материалов, температуры, режимов;

способность выводить даже старые пятна.

К недостаткам порошка относят вымывание красителя из ткани, риск провокации аллергии и неудобство в хранении. Также, как мы уже сказали, порошок расходуется быстрее из-за невозможности его отмерить.

Преимущества геля для стирки:

экономичность;

деликатное отношение к тканям;

отсутствие разводов на одежде;

гипоаллергенность;

возможность использовать при 30-40 градусах.

К недостаткам геля можно отнести его бесполезность при ручной стирке и старых пятнах. Однако именно таким средством можно без проблем очищать вещи каждый день, так что, старые пятна вряд ли успеют появиться.

Для того чтобы эффективно очищать вещи, лучше купить и порошок, и гель. Первое средство подойдет, если нужно замочить одежду или постирать ее при высокой температуре, а также удалить старые загрязнения. Второе средство - идеальный вариант при ежедневной стирке или при использовании низкой температуры, а также если у вас в семье есть аллергики.

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