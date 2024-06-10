Современные технологии и искусственный интеллект постепенно вытесняют некогда популярные профессии с рынка.

Технологии развиваются беспрецедентными темпами, и рынок труда стремительно меняется. Автоматизация, искусственный интеллект и изменение потребительских предпочтений приводят к возникновению новых профессий, другие же – устаревают.

По некоторым прогнозам, многие некогда популярные профессии могут исчезнуть в 2030-х годах. New Trader U назвало 10 из них.

1. Таксисты

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Появление автомобилей с автопилотом должно произвести революцию в транспортной отрасли, и водители такси – одни из тех, кто, скорее всего, пострадает. Компании активно инвестируют в технологии, которые потенциально могут полностью заменить таксистов.

2. Кассиры

Системы самообслуживания и автоматизированные платежные решения становятся все более распространенными в розничных магазинах, постепенно устраняя необходимость в традиционной роли кассира. Эти технологии обеспечивают экономию средств для предприятий и повышают удобство для покупателей.

3. Турагенты

Появление платформ онлайн-бронирования и продвинутых чат-ботов сделало роль турагентов не такой уж важной при планировании отпуска. Теперь путешественники могут легко бронировать рейсы, отели и путевки без посредников. Удобство и доступность этих цифровых инструментов значительно снизили зависимость от традиционных туристических агентов.

4. Операционисты банков

Развитие онлайн-банкинга, мобильных приложений и банкоматов значительно сокращает потребность в банковских услугах, которые предоставляются при посещении банка. Клиенты теперь могут легко управлять своими счетами и совершать различные финансовые операции, не выходя из дома.

По мере того как банки будут инвестировать в цифровую инфраструктуру и продвигать онлайн- и мобильный банкинг, спрос на услуги операционистов будет снижаться.

5. Специалисты по вводу данных

Достижения в области автоматизации и искусственного интеллекта привели к созданию инструментов, способных выполнять задачи по вводу данных более эффективно и точно, чем это может сделать человек. Эти технологии могут обрабатывать огромные объемы данных, устранять ошибки и работать круглосуточно.

6. Работники складов

На складах все чаще используются роботы с современными датчиками и искусственным интеллектом для управления запасами, сортировки товаров и сборки заказов. Использование роботов на складах повышает эффективность, снижает риск человеческих ошибок и сводит к минимуму необходимость в сотрудниках. По мере развития робототехники роль работников склада, скорее всего, будет уменьшаться.

7. Телемаркетологи

С появлением автоматизированных систем обзвона и ботов для обслуживания клиентов, управляемых искусственным интеллектом, работа телемаркетологов устаревает. Технологии могут обрабатывать большое количество звонков, предоставлять персонализированные ответы и работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

По мере того как чат-боты с искусственным интеллектом будут все лучше понимать и удовлетворять потребности клиентов, необходимость в телемаркетологах значительно снизится.

8. Ресепшионисты

Гостиницы и офисы все чаще внедряют автоматизированные системы регистрации и решения для обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта, сокращая потребность в сотрудниках на ресепшене. По мере того как эти технологии будут становиться все более совершенными и широко распространенными, роль администраторов, скорее всего, будет уменьшаться.

9. Корректоры

Инструменты на основе искусственного интеллекта становятся все более совершенными в обнаружении грамматических ошибок, улучшении структуры предложений и повышении общего качества текста.

Поскольку компании и частные лица все больше полагаются на эти автоматизированные решения для улучшения текстов, ожидается, что потребность в корректорах будет снижаться. Экономия средств и последовательность, которую обеспечивают инструменты корректуры на базе ИИ, делают их привлекательной альтернативой ручной корректуре.

10. Мастера по ремонту часов

Переход людей на смарт-часы и долговечные цифровые часы в сочетании с изменением потребительских предпочтений снижает спрос на традиционные услуги по ремонту часов. Современные часы отличаются повышенной прочностью и функциональностью, что снижает потребность в частом ремонте.

Кроме того, широкое распространение смарт-часов изменило ожидания потребителей, и многие из них при возникновении проблем предпочитают замену, а не ремонт.

Какие профессии запрещены для женщин в разных странах

В некоторых государствах до сих пор есть запрещенные для женщин профессии. К примеру, в Китае женщинам официально запрещено изучать тактие специальности как мореходство и штурманское дело, горная инженерия, взрывные работы и так далее.

В то же время в Украине до 2017 года существовал перечень "неженских" профессий. Там насчитывалось более 400 наименований.

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