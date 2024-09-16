Исконно украинские фамилии могут иметь несколько вариантов окончаний - рассказываем, какие.

Принято думать, что прямо указывает на украинские фамилии окончание на "- ко ". Например, Петренко, Иваненко, Бондаренко и так далее. Это, действительно, так, но не всегда. На самом деле исконно украинские фамилии могут иметь и другие окончания и даже форму - рассказываем, как это определить.

Ранее мы также рассказывали, какие самые распространенные фамилии в Украине - можно поискать свою.

Какие фамилии чисто украинские - как определить по окончанию

Окончание фамилии "- ко"и "- енко" - одно из очень распространенных в Украине. Именно по этому признаку чаще всего и можно определить украинскую национальность - например, Мирошниченко, Костенко, Павленко и другие.

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Окончания "- ко"и "-енко" трансформировались из более ранних родовых имен и обозначали, что это сын (или дочь) определенного человека. К примеру:

сын или дочь Василя - это Василенко;

сын Грицька - Гриценко;

коваля - Коваленко;

мирошника - Мирошниченко и т. д.

В то же время говорить о том, что фамилии на "- ко"и "-енко" суперпопулярные в Украине - неверно. Оказывается, самый высокий их показатель в Черниговской области - 30%, а во Львовской их всего 4%. Хотя, если брать в целом по Украине, то преобладают именно на "- ко ".

Второй признак, по которому можно узнать коренного украинца - это окончание фамилии "- юк"и "- ук ". Например, Бойчук, Кондратюк, Марчук и т. д.

Эти окончания, а правильнее сказать, суффиксы, являются равновесными с окончаниями на "- ко ". Такое чередование звуков образовалось из - за разных окончаний основ, к которым присоединялся суффикс, который был наиболее благозвучен.

В Волынской, Ровенской и Житомирской областях живет около 30% носителей таких имен. Встречаются они по всей территории Украины, но меньше всего их - в Сумской области, только 1,3%.

На третьем месте - украинские фамилии на "-ський", "-цький", "-зький". Принято думать, что такие окончания говорят о польском происхождении, но это не так. Они есть у многих славянских народов, а отличает их именно географическое происхождение: например, Уманский - из Умани, Черкасский - из Черкасс, Нежинский - из Нежина и т.д.

Наиболее распространены подобные имена в Николаевской области, меньше всего их (что немного удивительно) - в Закарпатской.

И, наконец, есть также фамилии-имена - то есть, те, которые являются существительными. Среди таких - Лелека, Куница, Ворона, Дуб и т.п. Они более-менее равномерно распространены в Украине, немного больше - в Закарпатской и Полтавской областях.

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