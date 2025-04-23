В списке есть 13, 68 и 49.

Мастер фен-шуй из Тибета Каруна назвала, какие числа в номере телефона "обрекают" людей на успех, передает yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Отмечается, что эксперт поделилась девятью различными наборами цифр, которые могут гарантировать успех.

Вот какие числа в вашем номере телефона указывают на то, что вы "обречены" на успех:

13, 68 и 49. По словам Каруны, эти числа известны как числа небесного доктора. Они представляют здоровье и богатство. Нумеролог Ричард Character Numerology объяснил, что эти числа создают бесконечные возможности, особенно в привлечении богатства. Люди с этими числами, как правило, бескорыстны и заботливы, но их заботливая натура может сделать их слишком доверчивыми в определенных обстоятельствах, поэтому важно быть осторожными.

Числа 67, 93 и 28. Такие числа называются гексаграммой товарищества, символизирующей гармоничные отношения и успешное сотрудничество в карьере, отметила Каруна. Иногда гексаграмма товарищества может быть посланием от вселенной, призывающим открыться для социального взаимодействия, чтобы прожить свою самую успешную жизнь. По словам эксперта по самопомощи и духовности Кари Хохне, люди всегда достигали здоровья, благополучия и силы, будучи частью группы". Ричард добавил, что люди с таким энергетическим полем, как правило, жизнерадостны и добросердечны. Именно их легкий характер привлекает людей, которые будут поддерживать их и предоставлять им возможности.

Числа 19, 78 и 26. По словам Каруны, эти числа представляют хорошее здоровье, долголетие и устойчивый карьерный рост. Одна из главных причин, по которой эти числа являются признаком процветания, заключается в том, что они символизируют терпение и последовательность, характеристики, необходимые для движения вперед при столкновении с неудачами. Данные числа олицетворяют стабильность, что является в целом положительным знаком.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда вы станете богатыми в зависимости от месяца рождения.

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