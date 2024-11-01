Свекла входит в десятку овощей, наиболее богатых антиоксидантами.

Свекла входит в десятку овощей, наиболее богатых антиоксидантами, соединениями, которые препятствуют окислительному стрессу из-за свободных радикалов. Как рассказал Fortune Сидни МакКвин, PharmD, клинический профессор Фармацевтической школы Университета Миссури-Канзас-Сити и эксперт по диетическим добавкам, антиоксиданты имеют значение для профилактики всех видов хронических возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.

Он называет удивительные преимущества, которые вы можете получить от употребления свеклы.

1. Здоровье сердца и метаболизм

Свекла содержит много нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Этот газ расслабляет кровеносные сосуды, что улучшает кровоток и кровяное давление.

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Небольшие исследования - от полудюжины до дюжины взрослых - показали, что свекольный сок может снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление в течение одного-шести часов после его употребления. При этом, одному из исследований, это было свойственно только мужчинам. Другое исследование, включавшее 85 взрослых, показало, что свекольный сок оказывает лишь незначительное влияние на кровяное давление и только у людей моложе 65 лет.

В исследовании 16 здоровых взрослых людей, опубликованном в Journal of Nutritional Science, у тех, кто пил свекольный сок во время еды, лучше регулировался уровень сахара в крови после приема пищи, чем у тех, кто его не пил.

В лабораторных экспериментах свекольный сок помог снизить уровень холестерина у крыс, но нет данных о том, будет ли такая же польза для людей.

2. Лучшие спортивные результаты

Благодаря своему потенциалу улучшать кровоток свекла может играть важную роль в спортивных результатах. В небольшом исследовании 10 подростков с ожирением, опубликованном в American Journal of Physiology, 70 мл свекольного сока каждый день в течение шести дней улучшали переносимость физических нагрузок.

Это было одно из немногих исследований, проведенных на людях с низким или средним уровнем физической подготовки. Большинство исследований, посвященных влиянию свеклы на физическую работоспособность, проводилось на элитных спортсменах.

Так, в исследовании, проведенном среди мужчин и женщин, занимающихся греблей на байдарках, оказалось, что свекольный сок немного повышает скорость в забеге на короткие дистанции.

3. Когнитивная функция

Улучшение кровотока может помочь и мозгу, поэтому исследователи изучали, как свекла может повлиять на мыслительные способности.

Исследование 44 взрослых, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что жевательные свекольные добавки улучшают консолидацию памяти - способность мозга преобразовывать новую информацию в долгосрочную память.

При этом обзор исследований 2021 года, опубликованный в журнале Food Science and Nutrition, показал, что хотя свекла и повышает уровень оксида азота, который связан с когнитивной деятельностью, увеличение уровня этого газа не приводит к улучшению мыслительных способностей.

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