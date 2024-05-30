Если вы будете помнить об этих расходах и при необходимости вносить коррективы, вы сможете улучшить свое финансовое положение.

Многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями и живут от зарплаты до зарплаты. При этом они часто удивляются, почему им никак не удается избавиться от бедности и добиться успеха.

Часто незаметно опустошают банковские счета абсолютно незаметные вещи, которые и загоняют людей в замкнутый круг бедности. New Trader U назвало 12 привычек, которые не дают вам достигнуть финансовой стабильности.

1. Часто питаетесь вне дома

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Регулярное посещение ресторанов или заказ еды на дом может быстро опустошить ваш бюджет. Готовить дома – куда дешевле.

2. Импульсивные покупки

Покупка вещей по прихоти, особенно если они не являются предметами первой необходимости, может со временем истощить ваш бюджет. Чтобы сдержать импульсивные траты, попробуйте подождать 24-48 часов перед покупкой. Это даст вам время подумать, нужна ли вам эта вещь и вписывается ли она в ваш бюджет.

3. Подписки и абонементы

Неиспользуемые абонементы в спортзал, подписки на стриминговые сервисы или на музыку могут опустошить ваш банковский счет. Возьмите за правило регулярно пересматривать свои подписки и отменять те, которыми вы не пользуетесь или которые вам не нужны.

4. Перерасход средств на развлечения

Постоянные траты на кино, концерты и другие виды развлечений могут дорого обойтись. Наслаждаться свободным временем очень важно, однако существует множество экономичных альтернатив. Устраивайте вечера кино дома, посещайте бесплатные общественные мероприятия.

5. Покупка брендовых товаров

Выбор в пользу непатентованных или магазинных товаров поможет сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе. Во многих случаях непатентованная версия продукта практически идентична его брендовому аналогу, но стоит гораздо дешевле.

6. Оплата полной розничной цены

Неиспользование распродаж, карт или кодов на скидку может привести к перерасходу средств. Прежде чем совершить покупку, особенно на крупную сумму, потратьте несколько минут на поиск доступных скидок.

7. Неумение сравнивать цены

Если вы не будете искать лучшие предложения на такие услуги, как страхование, телевидение или телефонные тарифы, это может привести к большим затратам. Многие годами работают с одним и тем же провайдером, не понимая, что в другом месте они могут получить более выгодное предложение.

8. Наличие задолженностей на кредитных картах

Долг с высокими процентами может быстро накопиться и стать финансовым бременем. Если вы вносите только минимальный ежемесячный платеж, процентные начисления могут привести к тому, что ваш баланс будет расти в геометрической прогрессии, что затруднит его погашение.

9. Покупка слишком большого дома или дорогой машины

Если вы будете слишком тратиться на крупные покупки, у вас не останется денег на другие расходы. Совершая крупную покупку, необходимо учитывать ежемесячный платеж и общую стоимость владения, включая страховку, обслуживание и ремонт.

10. Неумение откладывать деньги

Неумение откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств, на пенсию или на другие финансовые цели из-за расходов может привести к тому, что вы будете жить от зарплаты до зарплаты.

Даже небольшие регулярные взносы на сберегательный счет могут со временем приумножиться. Стремитесь откладывать не менее 10-20 % от своего ежемесячного дохода и расставляйте приоритеты, относясь к сбережениям как к любому другому счету.

11. Курение или чрезмерное употребление алкоголя

Эти привычки не только вредят вашему здоровью, но и могут значительно повлиять на состояние ваших финансов. Только задумайтесь, сколько денег вы ежемесячно тратите на сигареты или выпивку.

12. Азартные игры

Будь то лотерейные билеты или казино, азартные игры могут быстро поглотить ваш доход, не принося никакой ощутимой отдачи. Шансы выиграть лотерейный джекпот невероятно малы – зачастую 1 к нескольким миллионам. В то же время казино имеет преимущество перед азартными игроками благодаря математике и лимитам на столах.

Если вы будете помнить об этих расходах и при необходимости вносить коррективы, вы сможете улучшить свое финансовое положение и разорвать порочный круг бедности.

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