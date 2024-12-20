Для того чтобы сбросить вес, не обязательно прибегать к крайним мерам.

Новый год 2025 наступит меньше чем через 2 недели, а это значит, что женщины уже покупают подарки, подбирают наряд, прическу и маникюр для праздника. Иногда от заветного неотразимого образа девушку отделяют несколько лишних килограмм - узнайте, как похудеть в ногах, руках и животе без мучений.

Как быстро похудеть в домашних условиях - лайфхаки

Для того чтобы не думать, как похудеть за неделю, и не травмировать свой организм жесткими диетами, всяческими ограничениями в питании и изнурительными тренировками, лучше задуматься о стройности заранее. Две недели - подходящий срок, чтобы начать заниматься своим телом, подготавливая его к новогодней ночи. Есть несколько правил - если их соблюдать, уже 31 декабря вы будете ловить восхищенные взгляды и принимать комплименты.

Уменьшить количество соли

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Есть меньше консерванта - отличный вариант, если не знаете, как похудеть в лице и других частях дела. Соль опасна и коварна - всего 1 грамм задерживает 100 мл воды в организме, особенно это видно по утрам. Если на ночь съесть что-нибудь соленое, утром велика вероятность проснуться отекшей. Так же точно и с телом - постарайтесь или совсем отказаться от соли, или употреблять минимально, тогда вода не будет задерживаться в организме, а объемы уйдут сами собой.

Пить больше чистой воды

Для того чтобы помочь организму избавиться от лишней жидкости, шлаков и накопленного "добра", выпивайте в день минимум полтора-два литра чистой негазированной воды. Это прекрасный метод, как похудеть без диет - просто пить воду круглый год, даже если не очень хочется. Такая полезная привычка поможет вам не только похудеть, но и всегда держать тело в тонусе.

Высыпаться

С первого взгляда может показаться, что сон не имеет никакого отношения к стройности тела, но это не так. Если регулярно поздно ложиться, рано вставать, не высыпаться, то организм начинает испытывать стресс и накапливает жир. Потом очень сложно от него избавиться, поэтому делайте все, чтобы увеличить качество сна.

Сходить в баню

Еще один вариант, как похудеть быстро и приятно для себя - это регулярно посещать баню или сауну. Во-первых, такие процедуры весьма полезны для организма, они помогают избавиться от шлаков, очистить кожу и улучшить общее самочувствие. Во-вторых, такой детокс благоприятно влияет на фигуру - попробуйте и сами поймете, как после нескольких сеансов в парилке сантиметры на талии уйдут сами собой.

Не есть на ночь

Правило о том, что нельзя есть после 18:00, довольно спорно, но многие диетологи соглашаются в одном - последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. Однако это не значит, что можно плотно поужинать в 10 часов вечера, чтобы лечь спать за полночь. Постарайтесь приучить себя к последнему приему пищи где-то в 19:00-20:00, а до двенадцати отойти ко сну.

Дробить порции

Женщины, которые питаются не 2-3 раза в день, а 5-6, знают, как похудеть в животе - достаточно просто разбить основные приемы пищи на несколько небольших. Суть в том, чтобы не растягивать желудок, а наедаться маленькими порциями. Попробуйте привить себе этот метод питания - результат будет и быстрым, и долговечным.

Отказаться от вредной пищи

Хотя бы ради Нового года можно запретить себе употреблять продукты, в которых нет никакой энергетической ценности, зато полно угрозы для фигуры. Газировка, магазинные соусы, кетчупы и майонезы, сдоба, сладости, снеки, пакетированные соки - все эти вкусности очень негативно влияют на женский силует. Кроме того, любители подобной еды рано или поздно станут регулярными гостями в кабинете стоматолога и гастроэнтеролога.

Увеличить активность

Как похудеть быстро и эффективно? Попрощаться с пассивным образом жизни. Любая активность, не обязательно связанная со спортзалом, приветствуется. Это может быть игра в теннис, езда на коньках, роликах или лыжах, даже прогулки с собакой, если она у вас есть. Чем больше времени вы отдыхаете активно, тем лучше работают ваши мышцы и сжигается жир. Если по состоянию здоровья вы не можете позволить себе активный отдых, старайтесь больше ходить пешком.

Ходить в магазин на полный желудок

Все знают, что если прийти в супермаркет голодным, можно купить тонну ненужных продуктов. Каким бы сумасшедшим не был график вашей жизни, приучите себя есть перед походом в магазин, чтобы не купить лишнего, а также всегда пишите список. Кстати, в гости тоже лучше ходить, предварительно пообедав, чтобы не объедаться за столом.

Запретить себе диеты

Любая диета, даже щадящая, требует консультации с врачом - вы никогда не знаете, где, как и когда вам "выйдет боком" тот или иной метод похудения. Система, абсолютно безопасная для одной девушки, может стать фатальной для другой - организмы у всех разные. К тому же, жесткие диеты, хоть и могут дать быстрый результат, но после окончания голодовки потерянный вес вернется обратно, а может быть, даже в двойном размере.

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