Забудьте о количестве шагов и попробуйте этот простой трюк.

Для многих людей ходьба является самым простым видом физических упражнений. Все, что нужно, - это обуть удобную обувь и открыть дверь, пишет издание Inc.

Но нужно ли делать что-то особенное, чтобы получить пользу от ежедневной прогулки? Советы специалистов публикует The Royal Society.

Отмечается, что такие распространенные советы, как стремление пройти 10 000 шагов в день, создают впечатление, что для максимизации влияния ходьбы нужно преодолевать большие расстояния или поддерживать быстрый ритм. Но большинство этих советов базируется на народной мудрости, а не на науке:

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"Новое исследование показывает, что ключом к получению наибольшей пользы от вашей обычной ходьбы является не достижение какой-то тяжелой, а произвольной цели. На самом деле это сделать паузу и остановиться, чтобы больше понюхать розы".

В то же время специалисты напоминают, что ходьба всего два часа в неделю - примерно 15 минут в день - может снизить риск заболевания и продлить вашу жизнь. При этом ходьба помогает жить дольше, но сейчас она также полезна для вашего мозга. Так, всего один-два часа умеренных аэробных упражнений могут сократить ваш умственный возраст на пять лет.

"Ритм движений ваших ног и легкое внимание, которого требует ваше окружение во время ходьбы, повышают творческие способности и помогают вам найти способы обойти умственные блоки. Возможно, поэтому многие величайшие мыслители истории были заядлыми пешеходами", - говорится в материале.

Итак, исследователи не советуют передвигаться как можно быстрее или на как можно большие расстояния. Наши тела похожи на автомобили. Подобно тому, как вам нужно разогнать авто, наше тело сжигает на 20-60 процентов больше энергии (и, следовательно, кислорода), когда оно ускоряется. А при передвижении на постоянной скорости потребляется меньше топлива как для людей, так и для автомобилей.

"Если ваша цель - максимизировать пользу для здоровья от ежедневной прогулки, вы должны смело поболтать, полюбоваться видом или перевести дух. ... Этот подход "стоп-старт" на самом деле поможет вам получить больше эффекта от ваших прогулок", - резюмируют ученые.

В то же время издание предупреждает, что эти рекомендации могут не работать, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем. Слушайте своего врача, а не какого-то автора в интернете.

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