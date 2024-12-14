Один из методов - увеличить уровень сложности.

Ходьба - упражнение низкой интенсивности, которое может помочь избавиться от висцерального жира, который окружает органы брюшной полости. В своей статье для eatthis.com онлайн-тренер по фитнесу и питанию в Лос-Анджелесе Тим Лю посоветовал, как использовать этот инструмент наиболее эффективно.

Отмечается, что висцеральный жир легче сжечь, чем подкожный, и добиться этого можно с помощью ходьбы и простых кардиоупражнений.

"Наряду с употреблением питательной диеты, силовые тренировки являются обязательными для сжигания лишнего жира. Однако одно занятие, которое довольно недооценено, когда речь идет о потере висцерального жира, - это ходьба", - отметил автор.

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Как уменьшить висцеральный жир во время ходьбы- советы

Тренер назвал несколько лучших способов увеличить интенсивность сжигания висцерального жира по время пеших прогулок:

Ходьба в гору. Один из эффективных способов увеличить сжигание калорий во время ходьбы - это увеличить уровень сложности.

Ускоренный темп. Помимо увеличения наклона, еще один отличный способ сжигать больше калорий и жира - это ходить быстрее.

Ходьба с гантелями. Еще один способ заставить свое тело работать интенсивнее - держать гантели во время ходьбы.

Упражнения с собственным весом во время ходьбы. Можно делать приседания, выпады и отжимания.

Напомним, ранее эксперт посоветовал интересную тренировку, чтобы похудеть "навсегда".

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