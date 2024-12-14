Ходьба - упражнение низкой интенсивности, которое может помочь избавиться от висцерального жира, который окружает органы брюшной полости. В своей статье для eatthis.com онлайн-тренер по фитнесу и питанию в Лос-Анджелесе Тим Лю посоветовал, как использовать этот инструмент наиболее эффективно.
Отмечается, что висцеральный жир легче сжечь, чем подкожный, и добиться этого можно с помощью ходьбы и простых кардиоупражнений.
"Наряду с употреблением питательной диеты, силовые тренировки являются обязательными для сжигания лишнего жира. Однако одно занятие, которое довольно недооценено, когда речь идет о потере висцерального жира, - это ходьба", - отметил автор.
Как уменьшить висцеральный жир во время ходьбы- советы
Тренер назвал несколько лучших способов увеличить интенсивность сжигания висцерального жира по время пеших прогулок:
Ходьба в гору. Один из эффективных способов увеличить сжигание калорий во время ходьбы - это увеличить уровень сложности.
Ускоренный темп. Помимо увеличения наклона, еще один отличный способ сжигать больше калорий и жира - это ходить быстрее.
Ходьба с гантелями. Еще один способ заставить свое тело работать интенсивнее - держать гантели во время ходьбы.
Упражнения с собственным весом во время ходьбы. Можно делать приседания, выпады и отжимания.
Напомним, ранее эксперт посоветовал интересную тренировку, чтобы похудеть "навсегда".