Выявление и преодоление этих привычек может проложить путь к более состоятельному будущему.

Богатство – это то, к чему стремятся многие люди. Однако многие застревают на месте из-за повседневных привычек, которые незаметно подрывают их способность к накоплению богатства.

Выявление и преодоление этих моментов может проложить путь к более состоятельному будущему, пишет New Trader U. Ресурс назвал восемь ключевых привычек, которые могут мешать вам достичь желаемого уровня богатства.

1. Пренебрежение планированием бюджета

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Одним из самых фундаментальных аспектов финансового здоровья, которому часто не уделяют должного внимания, является планирование бюджета. Многие избегают его, ссылаясь на нехватку времени или из-за мнимой сложности этого процесса. Но не составлять бюджет – это все равно, что ехать с завязанными глазами: вы движетесь, но понятия не имеете, куда едете и какие препятствия ждут впереди.

Составление бюджета дает четкое представление о ваших доходах и расходах, помогает эффективно распределять ресурсы и определять сферы, в которых вы можете сократить расходы, чтобы перенаправить средства на деятельность, направленную на создание богатства. Отслеживайте свои ежемесячные платежи, распределяя их на основные и второстепенные.

Это часто выявляет неожиданные модели расходов и возможности для сбережений. Для тех, кто не знаком с бюджетированием, рассмотрите возможность использования удобных приложений или метода "конвертов" – распределения наличных в разные конверты для разных категорий расходов. Цель состоит не в том, чтобы ограничить вашу жизнь, а в том, чтобы дать вам возможность принимать обоснованные финансовые решения.

2. Накопление чрезмерного долга

Хотя некоторые формы долга, такие как ипотека или бизнес-кредиты, можно считать "хорошим долгом", чрезмерный "плохой долг" может существенно препятствовать созданию богатства. Потребительский долг под высокие проценты, особенно долг по кредитным картам, является особенно вредным.

Чрезмерная задолженность забирает деньги из сбережений и инвестиций, создает стресс и тревогу, а также потенциально может привести к принятию неправильных финансовых решений.

Чтобы бороться с этим, сосредоточьтесь на погашении долгов с высокими процентами в первую очередь. Рассмотрите возможность использования метода "долгового снежного кома" (сначала выплачивая самые маленькие долги) или метода "долговой лавины" (сначала решая проблемы с долгами с самыми высокими процентами).

Ключевым моментом является прекращение накопления новых долгов и одновременно агрессивное погашение существующих долгов.

3. Отсутствие адекватных сбережений

Недостаточный уровень сбережений является значительным препятствием на пути к накоплению богатства. Без резервного фонда и постоянных сбережений вы уязвимы к финансовым неудачам, которые могут свести на нет ваши усилия по созданию богатства.

Стремитесь откладывать 20% своего дохода и поддерживать резервный фонд, который покрывает расходы на 3-6 месяцев. Сделайте сбережения приоритетом, "заплатив сначала себе" – относитесь к сбережениям как к расходам, не подлежащим обсуждению.

Ищите пути сокращения расходов и перенаправляйте сбережения на свои финансовые цели, например, сокращайте количество подписок или находите более экономически эффективные альтернативы регулярным платежам.

4. Пренебрежение долгосрочным финансовым планированием

Сосредоточение исключительно на насущных финансовых потребностях и пренебрежение долгосрочным планированием может существенно препятствовать накоплению богатства. Долгосрочное финансовое планирование предусматривает постановку целей относительно важных жизненных событий и разработку стратегий для их достижения.

Одним из мощных инструментов долгосрочного планирования являются сложные проценты. Если начать экономить и инвестировать на ранних этапах, даже в небольших суммах, это может привести к значительному росту со временем.

Комплексный план должен включать пенсионное планирование, инвестиционные стратегии, налоговое планирование и планирование наследства. Посоветуйтесь с финансовым консультантом, чтобы составить индивидуальный долгосрочный экономический план.

Он может предоставить информацию об инвестиционных возможностях и эффективных с точки зрения налогообложения стратегиях, а также поможет сбалансировать текущие жизненные потребности с будущими финансовыми целями.

5. Поддаваться импульсивным покупкам

В современном обществе, ориентированном на потребителя, импульсивные покупки становятся все более распространенным явлением и могут серьезно подорвать усилия по созданию богатства. Хотя отдельные импульсивные покупки могут казаться безобидными, их совокупный эффект может быть значительным, уменьшая сумму, доступную для сбережений и инвестиций.

Чтобы удержаться от импульсивных покупок, станьте более внимательными к триггерам, которые побуждают вас к тратам. Чтобы уменьшить соблазн, отпишитесь от маркетинговых электронных писем и ограничьте влияние рекламы. Со временем вы можете значительно увеличить свои усилия по созданию богатства, перенаправляя деньги, сэкономленные от избегания импульсивных покупок, на финансовые цели.

6. Недостаточные инвестиции в личное развитие

Многие не замечают важности инвестирования в свой самый ценный актив – себя. Ваша способность получать доход – ваш человеческий капитал – имеет решающее значение для создания богатства.

Непрерывное обучение и развитие навыков может увеличить потенциал заработка и улучшить возможности трудоустройства. Инвестиции в личное развитие не всегда требуют значительных финансовых затрат.

Используйте онлайн-курсы, вебинары, книги и подкасты. Сосредоточьтесь на развитии навыков, которые пользуются спросом в вашей отрасли или дополняют ваш текущий набор навыков.

Рассмотрите возможность выделения определенного бюджета на личное развитие ежегодно, рассматривая его как инвестицию в ваш будущий потенциал заработка.

7. Игнорирование важности страхования

Надлежащее страхование имеет решающее значение для финансового здоровья, поскольку оно служит подстраховкой и защищает ваше имущество от непредсказуемых событий. Многие недооценивают его важность или пытаются сэкономить, экономя на покрытии, что может дорого стоить в долгосрочной перспективе.

Медицинское страхование может защитить вас от непомерных медицинских счетов, а страхование жизни защитит вашу семью финансово. Страхование на случай нетрудоспособности защитит ваш доход, если вы не сможете работать.

Страхование имущества защищает ваши активы, а страхование ответственности – от дорогостоящих судебных исков. Проводите ежегодный страховой аудит, чтобы убедиться, что ваша страховая защита соответствует вашим текущим жизненным обстоятельствам и финансовому положению.

Страхование защищает ваши текущие активы и гарантирует ваш потенциал для создания богатства в будущем.

8. Сосредоточение на краткосрочной выгоде, а не на долгосрочном росте

Предоставление приоритета краткосрочной финансовой выгоде и покупке вещей, а не долгосрочному росту, может существенно препятствовать накоплению богатства. Такое мышление может проявляться по-разному: от погони за схемами быстрого обогащения, принятия инвестиционных решений на основе краткосрочных рыночных колебаний до крупных покупок ненужных вам вещей.

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться плодами своего труда, постоянное предоставление приоритета краткосрочной выгоде может быть вредным. В инвестировании и торговле долгосрочный, терпеливый и систематический подход, как правило, дает лучшие результаты, чем частые азартные игры или риск слишком большим капиталом в одной инвестиции или сделке.

Найдите баланс между наслаждением жизнью в настоящем и обеспечением своего финансового будущего. Принимайте сознательные решения по распределению своих ресурсов – времени, денег и энергии.

Например, инвестиции в образование или открытие дополнительного бизнеса могут означать меньший доход по своему усмотрению в краткосрочной перспективе, но могут привести к значительно более высокому заработку в долгосрочной перспективе.

В вашей карьере участие в сложных проектах или ролях, которые предоставляют возможности для роста, может быть более выгодным в долгосрочной перспективе, чем работа с несколько более высокой зарплатой, но ограниченными перспективами продвижения по службе.

В инвестировании постоянные взносы в диверсифицированный портфель недорогих индексных фондов в течение многих лет, вероятно, превзойдут попытки делать большие ставки на отдельные акции или криптовалюты.

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