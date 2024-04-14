Новое исследование показывает, что даже чуть менее сидячий образ жизни может творить чудеса для вашего здоровья.

Новое исследование показывает, что одно небольшое изменение в дневной рутине может помочь снизить артериальное давление. Как пишет NY Post, американцы проводят почти треть своего дня сидя - и эта статистика тесно связана с неблагоприятными последствиями для здоровья, в частности, высоким артериальным давлением.

Однако некоторые недавние исследования показывают, что "небольшие движения" в течение дня могут компенсировать вредные последствия сидения в течение всего дня и только 22 минуты ежедневных упражнений могут быть ключом к сбалансированию влияния длительного сидения.

Одно из последних исследований нашло еще более простой способ уменьшить риск высокого давления - просто сократить ежедневное время сидения на 30 минут.

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В исследовании, опубликованном в JAMA Open Network, участвовали 283 пожилых человека в возрасте от 60 до 89 лет, которые были разделены на две группы: вмешательство и контроль. Контрольная группа посетила 10 сеансов с инструктором, чтобы поставить цели по здоровому образу жизни, который исключает физические упражнения или сидячий образ жизни.

В то же время группу вмешательства лечили в соответствии с методами I-STAND: они посетили 10 сеансов тренинга по охране здоровья, поставили цели по уменьшению количества сидения и получили стол для стояния и фитнес-трекер, который напоминал им о необходимости делать перерывы во время длительного сидения.

В среднем исследованная группа вмешательства сократила ежедневное время, проведенное в сидячем положении, примерно на 32 минуты, тогда как контрольная группа не претерпела никаких изменений в сидячем положении.

Хотя результаты не соответствовали цели исследователей по сокращению сидения на 2 часа в день, однако вторичный результат - снижение артериального давления в группе вмешательства - показал, что даже меньшие изменения в привычках могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследователи объясняют заметную разницу в артериальном давлении привлечением "участников с высоким риском гипертонии и целью сокращения времени сидения, а также уменьшения длительного сидения", пишут авторы исследования.

Они предположили, что в популяциях с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними последствий для здоровья "небольших изменений в моделях сидения было достаточно для улучшения" артериального давления.

Ранее исследователи назвали лучший чай для снижения кровяного давления.

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