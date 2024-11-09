Вы можете испытывать отсутствие мотивации, но это можно исправить.

Иногда очень трудно выполнять какие-либо задания и вовсе — достигать определенных целей, когда вы даже знаете, как это можно сделать. Это может быть "виной" отсутствия мотивации - обычной и довольно понятной человеческой реакцией на чувство перегруженности и усталости.

Существует множество причин отсутствия мотивации, включая стресс, психическое здоровье, тревожность, проблемы с уверенностью в себе и многое другое. Если вам трудно или даже невозможно мотивировать себя, есть определенные приемы, которые могут помочь - вот что говорят эксперты, пишет Best Life.

Движение придает уверенность в себе

"Движение" - один из лучших способов мгновенно повысить свою мотивацию, особенно если оно происходит в компании единомышленников. Когда вы двигаетесь вместе с другими людьми, это создает сильное ощущение возможности сделать больше, чем можно сделать одному. Это заставляет людей чувствовать себя более оптимистичными и полными сил", - отмечает психолог Келли Макгонигал.

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Физические упражнения в борьбе с депрессией

Для тех, кто борется с депрессией, физические упражнения могут обеспечить мгновенный подъем настроения и мотивации. Однако для людей с тяжелой депрессией одних физических упражнение может быть не достаточно, заявляет доктор Майкл Крейг Миллер, доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы.

"Начните с пяти минут ходьбы в день или любого занятия, которое вам нравится. Вскоре пять минут активности превратятся в 10, а 10 - в 15. Выберите что-то, что вы сможете поддерживать в течение долгого времени. Главное, чтобы это было то, что вам нравится, и то, что вы захотите продолжать делать", - отметил он.

Упражнения улучшают концентрацию внимания

Упражнения могут помочь, если у вас проблемы с концентрацией внимания.

"В одном из своих лабораторных экспериментов я обнаружила, что одна тренировка может улучшить вашу способность переключать и фокусировать внимание", - признается доктор доктор философии, нейробиолог, профессор нейронаук и психологии в Центре нейронаук Нью-Йоркского университета Венди Судзуки для CNBC Make It.

Этот эффект может продолжаться часа два после 30-минутной тренировки. Эксперт же рекомендует занятия с повышением частоты сердечных сокращений — бег, плавание, езду на велосипеде и тому подобное.

Упражнения и тревожность

Физические упражнения способствуют выделению гормонов счастья, которые и помогают справиться с тревогой. "Исследования показали, что каждый раз, когда вы двигаете телом, в вашем мозге высвобождается ряд полезных нейротрансмиттеров, включая дофамин, норадреналин, серотонин и ацетилхолин", - подчеркивает доктор Судзуки.

Даже если нет денег на абонемент в спортзал, он предлагает пройтись лестницей вместо поездки на лифте. Или походить по квартире.

Упражнения и творчество

"Если я не занимаюсь спортом, я чувствую разницу. Мое тело начинает чувствовать себя вялым, а затем и мой мозг следует этому примеру - я чувствую себя заблокированным и расстроенным. Иногда достаточно просто пройтись, чтобы выбить это чувство из колеи", признается креативный директор Create Sustain Алекс Макинтос, отмечая, что это поможет поднять творческий потенциал.

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