Люди, страдающие расстройствами сна, со временем получат большую пользу от регулярных вечерних прогулок.

Простой способ улучшить глубину и качество сна - включить 30–60-минутную прогулку в вечернее время примерно через час после последнего приема пищи. Об этом пишет тренер по здоровью и фитнесу Кэт Пэсл-Грин в статье для eatthis.com.

"В идеале ваша вечерняя прогулка должна заканчиваться примерно за 45 минут до сна, самое позднее за 15 минут", - отметила специалист.

Можно ли гулять перед сном

По словам тренера, прогулка в любое время дня может помочь пищеварению, кровообращению, иммунной функции и здоровью кардиореспираторной системы.

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"Вечерние прогулки имеют дополнительное преимущество, поддерживая выработку мелатонина в мозге, гормона, который заставляет нас чувствовать сонливость и необходим для регулирования наших циклов сна и бодрствования. Уровень мелатонина естественным образом повышается по мере снижения уровня освещенности, прогулки на улице в сумерках или темное время суток помогают закрепить этот процесс, и в результате появляется возможность быстрее и дольше погружаться в более глубокие циклы сна", - объяснила Пэсл-Грин.

Люди, страдающие расстройствами сна, со временем получат большую пользу от регулярных вечерних прогулок и, возможно, захотят заняться успокаивающей дыхательной практикой, чтобы еще более плавно перейти ко сну, добавила тренер.

Альтернативами прогулок она назвала выполнение нескольких легких упражнений или общие растяжки для ног, груди и спины.

"Если вы остаетесь в помещении, больше полагайтесь на умственную разрядку, которую дала бы прогулка на улице; поразмышляйте о своем дне и погрузитесь в благодарность или любую подобную практику, которая имеет для вас значение", - предложила специалист.

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