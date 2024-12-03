"Вина охотницы за деньгами" - это настоящий комплекс, который может возникнуть у некоторых женщин, когда дело доходит до знакомства с богатыми мужчинами.

Женщины, которым никак не удается найти финансово успешного мужчину, возможно, сами в некоторой степени виноваты в этом. Как пишет психолог Ронда Корт в статье для YourTango, причина может быть в "странном" комплексе, который особенно характерен для успешных и умных женщин.

"Ложная вина охотницы за деньгами" — это когда женщины, которые независимы, нацелены на успех и амбициозны, испытывают "комплекс вины" из-за знакомства с богатыми мужчинами. Они не хотят, чтобы другие думали, что они с мужчиной из-за его денег.

Как пишет Ронда, ключ к преодолению комплекса в том, чтобы осонать: вы достойны самого лучшего, поскольку ваши истинные активы – это не деньги или успех, а уникальность.

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Вы должны осознавать, что умны, успешны и независимы, чтобы привлекать качественных мужчин. К тому же, один из опросов показал, что 87% мужчин сказали, что встречались бы с женщиной, которая была бы интеллектуальнее их.

"Если вы встретите блестящего мужчину, который хочет жить так же, как вы, физически привлекателен и вам нравится, но вы чувствуете себя неловко из-за того, что могут подумать другие, потому что он просто миллиардер, вот мой совет: смиритесь с этим", - убеждает Ронда.

Она подчеркивает: многие успешные женщины безуспешно стараются найти партнеров, которые зарабатывали бы столько же, но в итоге мужчины чувствуют себя некомфортно из-за ихе богатства. Будьте благодарны, что вам не нужно этого делать. Согласно статистике Pew Research Center, 16% жен являются единственными кормильцами семьи.

Так что даже если вы не ставите себе цель найти богатого мужчину, не закрывайтесь от этого шанса из боязни того, что скажут другие, отмечает она.

Ранее УНИАН писал о 7 утренних привычках, которые отличают чрезвычайно успешных людей от других.

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