Благодаря обжарке сложные соединения, которые есть в орехах, расщепляются, отметил эксперт.

Те, кто интересуются, какие орехи самые полезные, также обычно хотят выяснить, как же их правильно есть - жареными или сырыми.

Эксперт по пищевым наукам Алок Сингх сказал, что после жарки у орехов может измениться пищевой профиль, но степень изменений зависит от продолжительности жарки и температуры, сообщает The Indian Express.

"Витамины, особенно чувствительные к нагреванию, например витамин Е и некоторые витамины группы В, могут разрушаться во время жарки. Однако большинство минералов, таких как магний, фосфор и цинк, остаются стабильными, поскольку на них не влияет тепло", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, полезные жиры (мононенасыщенные) во время термической обработки остаются стабильными, а полиненасыщенные могут окисляться, и это приводит к образованию вредных соединений. Эксперт подчеркнул, что негативные последствия можно минимизировать, если жарить орехи при более низких температурах. Сингх отметил, что в результате процесса окисления орехи могут получить неприятный привкус - прогоркнуть.

"Жарка в целом улучшает усвояемость и усвоение питательных веществ орехов и семян. Тепло от жарки расщепляет сложные соединения, благодаря чему нашей пищеварительной системе легче перерабатывать и усваивать питательные вещества... жарка дезактивирует определенные ферменты и снижает уровень антипитательных веществ, что еще больше способствует пищеварению и доступности питательных веществ...", - добавил он.

Сингх предупредил, что чрезмерная жарка может негативно повлиять на некоторые полезные питательные вещества, поэтому лучше всего подвергать этот продукт воздействию умеренных температур.

Какой орех наиболее полезен - что сообщалось ранее

Диетолог Лорен Манакер говорила, что фисташки - это единственные орехи, которые считают "полноценным белком", поскольку они обеспечивают организм всеми незаменимыми аминокислотами, которые он сам не может выработать.

Вас также могут заинтересовать новости: