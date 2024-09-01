У разных пород собак разные черты характера, и некоторые из них более склонны к агрессии. Как пишет кинолог Аклессандра Бассет для Bestlifeonline, врожденный характер/темперамент собаки будут определять ее личность и то, как она реагирует на окружающий мир, в большей степени, чем ее конкретная порода. При этом среда, в которой растет собака, также может влиять на ее личность.
Кинолог отмечает, что любая собака может быть агрессивной при следующих обстоятельствах:
- При столкновении с новыми и незнакомыми стимулами. Это включает в себя знакомство с новыми собаками или людьми на ходу или дома.
- При защите своей территории. Все собаки территориальны и будут лаять, когда услышат активность в доме и вокруг него или если кто-то подойдет к двери. Поскольку они рассматривают присутствие "незнакомцев" как угрозу (будь то человек или собака), они могут нападать и пытаться прогнать их.
- При защите ценного ресурса. Это может быть кости, игрушки, места отдыха и их хозяин-питомец.
- Некоторые собаки по своей природе очень конкурентоспособны и будут пытаться запугать других собак. Иногда старые собаки любят приставать к щенкам, как хулиганы на школьном дворе, которые охотятся на младших детей.
- Разочарование, когда собаке мешают следовать ее импульсам, что может привести к проявлениям гнева (например, когда собака сталкивается с препятствиями, такими как забор, или удерживается при ходьбе на поводке);
- Когда активизируется их инстинкт добычи. Все собаки — хищники и биологически созданы для охоты. Собаки, которые не были должным образом социализированы, могут воспринимать других маленьких собак как добычу.
- Когда они больны или испытывают боль. Некоторые собаки могут стать "ворчливыми", когда они плохо себя чувствуют, и вести себя агрессивно, как ворчливый старый человек.
Как распознать признаки агрессии
Определяя, как собака относится к другой собаке, вы должны смотреть на ее общий язык тела. Вам нужно наблюдать за тем, что делают ее уши, глаза, морда и хвост, и какую физическую позу она принимает, чтобы понять, что она чувствует.
- Собаки, которые испытывают стресс, беспокойство или чувствуют угрозу, напрягаются, а их тела становятся жесткими.
- Их движения тела также замедляются, поскольку они "действуют с осторожностью", осматривая другую собаку.
- В зависимости от собаки, их хвост может перестать вилять, подняться флагом или развернуться (если он кудрявый).
- Они могут полностью замереть или начать слегка наклоняться вперед с раздутой грудью прямо перед атакой.
Еще несколько признаков, на которые следует обратить внимание:
- Пилоэрекция — это когда шерсть на затылке собаки встает дыбом. Это не всегда означает, что собака нападет, но это указывает на то, что она в чем-то не уверена.
- Глаза кита/Выпученные глаза/Боковой взгляд — если собака находится в состоянии стресса или беспокойства, белки ее глаз становятся более заметными.
- Рычание — является предупреждением о том, что собака чувствует себя некомфортно или ей что-то угрожает.
- Пасть — собака может втянуть язык и закрыть рот, а также замедлить дыхание при встрече с другой собакой, которую она не знает. Если собака скривила губу, чтобы показать зубы, это демонстрация угрозы, указывающая на то, что собака хочет, чтобы другая собака отступила.
- Язык щелкает перед встречей с собакой — собака может щелкать языком вверх, чтобы показать, что она испытывает беспокойство или дискомфорт перед встречей с собакой.
- Опускание головы — если собака опускает голову к земле и часто щелкает языком перед встречей с собакой, это хищная поза и нехороший знак.
- Замирание — Замирание может происходить в любом направлении, но обычно указывает на то, что собака чувствует себя некомфортно.
- Положение и движение хвоста — Виляние хвостом может продолжаться, но замедляться или казаться напряженным, а хвост может поджиматься или подниматься флагом. Замирание хвоста, как и замирание всего тела, является плохим признаком.
Лучший способ избежать агрессии — избегать взаимодействия с людьми и собаками, которых вы не знаете, на поводке или без него. Даже самые дружелюбные собаки могут иногда вести себя агрессивно, поэтому не всегда легко сказать, будет ли встреча удачной или нет — даже для экспертов по собакам.
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