Нужно наблюдать за языком тела собаки - что делают ее уши, глаза, морда и хвост, и какую физическую позу она принимает, чтобы понять, что она чувствует.

У разных пород собак разные черты характера, и некоторые из них более склонны к агрессии. Как пишет кинолог Аклессандра Бассет для Bestlifeonline, врожденный характер/темперамент собаки будут определять ее личность и то, как она реагирует на окружающий мир, в большей степени, чем ее конкретная порода. При этом среда, в которой растет собака, также может влиять на ее личность.

Кинолог отмечает, что любая собака может быть агрессивной при следующих обстоятельствах:

При столкновении с новыми и незнакомыми стимулами. Это включает в себя знакомство с новыми собаками или людьми на ходу или дома.

При защите своей территории. Все собаки территориальны и будут лаять, когда услышат активность в доме и вокруг него или если кто-то подойдет к двери. Поскольку они рассматривают присутствие "незнакомцев" как угрозу (будь то человек или собака), они могут нападать и пытаться прогнать их.

При защите ценного ресурса. Это может быть кости, игрушки, места отдыха и их хозяин-питомец.

Некоторые собаки по своей природе очень конкурентоспособны и будут пытаться запугать других собак. Иногда старые собаки любят приставать к щенкам, как хулиганы на школьном дворе, которые охотятся на младших детей.

Разочарование, когда собаке мешают следовать ее импульсам, что может привести к проявлениям гнева (например, когда собака сталкивается с препятствиями, такими как забор, или удерживается при ходьбе на поводке);

Когда активизируется их инстинкт добычи. Все собаки — хищники и биологически созданы для охоты. Собаки, которые не были должным образом социализированы, могут воспринимать других маленьких собак как добычу.

Когда они больны или испытывают боль. Некоторые собаки могут стать "ворчливыми", когда они плохо себя чувствуют, и вести себя агрессивно, как ворчливый старый человек.

Как распознать признаки агрессии

Определяя, как собака относится к другой собаке, вы должны смотреть на ее общий язык тела. Вам нужно наблюдать за тем, что делают ее уши, глаза, морда и хвост, и какую физическую позу она принимает, чтобы понять, что она чувствует.

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Собаки, которые испытывают стресс, беспокойство или чувствуют угрозу, напрягаются, а их тела становятся жесткими.

Их движения тела также замедляются, поскольку они "действуют с осторожностью", осматривая другую собаку.

В зависимости от собаки, их хвост может перестать вилять, подняться флагом или развернуться (если он кудрявый).

Они могут полностью замереть или начать слегка наклоняться вперед с раздутой грудью прямо перед атакой.

Еще несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Пилоэрекция — это когда шерсть на затылке собаки встает дыбом. Это не всегда означает, что собака нападет, но это указывает на то, что она в чем-то не уверена.

Глаза кита/Выпученные глаза/Боковой взгляд — если собака находится в состоянии стресса или беспокойства, белки ее глаз становятся более заметными.

Рычание — является предупреждением о том, что собака чувствует себя некомфортно или ей что-то угрожает.

Пасть — собака может втянуть язык и закрыть рот, а также замедлить дыхание при встрече с другой собакой, которую она не знает. Если собака скривила губу, чтобы показать зубы, это демонстрация угрозы, указывающая на то, что собака хочет, чтобы другая собака отступила.

Язык щелкает перед встречей с собакой — собака может щелкать языком вверх, чтобы показать, что она испытывает беспокойство или дискомфорт перед встречей с собакой.

Опускание головы — если собака опускает голову к земле и часто щелкает языком перед встречей с собакой, это хищная поза и нехороший знак.

Замирание — Замирание может происходить в любом направлении, но обычно указывает на то, что собака чувствует себя некомфортно.

Положение и движение хвоста — Виляние хвостом может продолжаться, но замедляться или казаться напряженным, а хвост может поджиматься или подниматься флагом. Замирание хвоста, как и замирание всего тела, является плохим признаком.

Лучший способ избежать агрессии — избегать взаимодействия с людьми и собаками, которых вы не знаете, на поводке или без него. Даже самые дружелюбные собаки могут иногда вести себя агрессивно, поэтому не всегда легко сказать, будет ли встреча удачной или нет — даже для экспертов по собакам.

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