Люди, которые склонны к манипулированию другими, в частности, всегда выставляют себя жертвами.

Некоторые люди хотят понять, как правильно жить в этом мире, а кому-то необходимо знать, каким способом завоевать симпатию какого-то человека.

Для завоевания симпатии манипуляторы используют восемь хитрых тактик, такой топ опубликовало издание HackSpirit. На первом месте в топе оказалась способность манипулятора рассказывать интересные, убедительные и драматические истории, чтобы заставить собеседников пожалеть их. Потом манипуляторы могут использовать сочувствие в своих интересах.

Вторая тактика - они всегда жертвы, и могут заставить человека извиняться даже тогда, когда он не сделал ничего плохого.

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Как еще распознать действия манипулятора для завоевания симпатии:

эмоциональное зеркало - такие люди могут подражать вам в плане эмоций, то есть, например, если вы грустные, то они способны казаться еще грустнее;

люди уходят от контакта - это пассивно-агрессивный способ выразить разочарование или недовольство, не решая проблему напрямую. Таким способом у человека можно спровоцировать ощущение тревоги и вины, сомнения в своих действиях;

они могут подобрать слова, благодаря которым их собеседник может почувствовать себя виноватым, а потом сделать все по-ихнему;

манипуляторы могут восхищаться вами и осыпать похвалой, благодаря чему вы можете почувствовать себя "на вершине мира";

чтобы получить сочувствие, манипулятор может сравнивать ваши плохие истории с теми, в которые попадали они, и то, что происходило с ними, будет хуже. Манипуляторы таким образом могут попытаться заставить человека почувствовать, что их проблемы незначительные;

Манипуляторы могут использовать чувства, которые у какого-то человека к ним возникли, как инструмент для того, чтобы выполнять манипуляции. Манипулятор заставляет партнера чувствовать себя ответственным за их благополучие и счастье. Такими действиями манипуляторы пытаются добиться, в том числе контроля над партнерами.

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Ранее УНИАН писал, как можно понять, что человек постоянно несчастен. По сведениям экспертов, такой человек, в том числе может считать себя недостаточно хорошим, что чем-то для него уже слишком поздно заниматься, и что он почувствует счастье при определенном условии.

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