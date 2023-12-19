Всегда доверяйте только проверенным рецептам.

Для многих людей выпечка — это способ расслабиться и приготовить что-нибудь вкусненькое, чем поделиться с друзьями и семьей. Но иногда, даже если полностью следуете проверенному рецепту, ваш торт или печенье не удаются.

Портал Eating Well приводит шесть привычек, которые мешают вам приготовить идеальную выпечку.

1. Вы полагаетесь на время выпечки, а не на визуальный индикатор

При написании рецепта всегда указывается время и визуальный индикатор, чтобы вы знали, когда блюдо готово. Так как все духовки работают немного по-разному, поэтому лучше полагаться на визуальный индикатор, а не просто на время.

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2. Вы не добавляете соль в выпечку

Может показаться нелогичным добавлять соль в что-нибудь сладкое, но соль усиливает вкус еды и уравновешивает сладость. Если в вашем рецепте нет соли, начните с щепотки и посмотрите, достаточно ли ее.

3. Использование формы для выпечки неправильного размера.

Хорошо написанный рецепт точно скажет вам, какой размер формы для выпечки вам следует использовать. Если у вас нет именно такой формы, ваша выпечка, скорее всего, будет выглядеть иначе, чем задумано по рецепту.

4. Неправильная температура масла.

Некоторые рецепты требуют, чтобы масло было либо размягчено до комнатной температуры, либо было холодным. Размягченное сливочное масло позволяет плавно смешивать его с другими ингредиентами, часто с сахаром. Но если вы делаете тесто для печенья, вам нужно использовать холодное сливочное масло, чтобы тесто получалось слоеным.

5. Вы неправильно отмеряете муку

Профессиональные пекари всегда отмеряют муку по весу. Это потому, что стакан муки, отмеренный мерным стаканом, может быть разным каждый раз, когда вы его зачерпываете.

6. Использование замен, которые не работают

Мы все были в такой ситуации: вы начинаете готовить рецепт, но вам не хватает одного ингредиента. Иногда у вас есть замена, которая дает очень похожий результат, например, использование йогурта вместо сметаны. Но в других случаях у вас нет ничего близкого к тому, что указано в рецепте, или вы пытаетесь вообще исключить этот ингредиент. Может быть, рецепт сработает. А если нет, то это не вина рецепта. Обязательно используйте замены только при необходимости, если только вы не хотите, чтобы рецепт не удался.

Раньше УНИАН рассказывал, для чего нужно просеивать муку для выпечки и что будет, если этого не делать.

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