Ежедневное употребление хлеба на закваске может оказывать неожиданное воздействие на состояние здоровья людей старше 50 лет, пишет healthdigest.com.
"По мере того, как ваше тело начинает стареть, ваши органы и иммунная система могут стать более восприимчивыми к хроническим заболеваниям, таким как высокое кровяное давление, диабет 2 типа, артрит и высокий уровень холестерина", - говорится в публикации.
Отмечается, что для людей старше 50 лет важно заниматься спортом, высыпаться, контролировать уровень стресса и придерживаться здорового питания.
Хлеб на закваске - польза
"Включение ферментированных продуктов, таких как хлеб на закваске, может помочь защитить ваш организм от возрастных заболеваний. Кусочек хлеба на закваске содержит 100 калорий, 3 грамма белка и всего 1 грамм жира. Хлеб на закваске не содержит большого количества добавленного сахара, но содержит грамм клетчатки, которая помогает контролировать уровень сахара в крови", - пишет издагние.
Согласно обзору 2019 года в Nutrients, содержащиеся в таком хлебе соединения обладают антиоксидантными, антигипертензивными и антидиабетическими свойствами, которые могут поддерживать здоровье по мере старения.
Также, согласно редакционной статье 2019 года в Aging Clinical and Experimental Research, хлеб на закваске является компонентом средиземноморской диеты, которая может снизить риск сердечных заболеваний и диабета.
Кроме того, указывается, что обзор Frontiers in Nutrition за 2023 год показал, что ферментация закваски за счет снижения кислотности хлеба снижает уровень акриламида, связанного с некоторыми видами заболеваний.
Напомним, ранее УНИАН назвал 5 продуктов, которые стоит есть людям старше 50 лет.