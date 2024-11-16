Включение ферментированных продуктов может помочь защитить организм от возрастных заболеваний.

Ежедневное употребление хлеба на закваске может оказывать неожиданное воздействие на состояние здоровья людей старше 50 лет, пишет healthdigest.com.

"По мере того, как ваше тело начинает стареть, ваши органы и иммунная система могут стать более восприимчивыми к хроническим заболеваниям, таким как высокое кровяное давление, диабет 2 типа, артрит и высокий уровень холестерина", - говорится в публикации.

Отмечается, что для людей старше 50 лет важно заниматься спортом, высыпаться, контролировать уровень стресса и придерживаться здорового питания.

Видео дня

Хлеб на закваске - польза

"Включение ферментированных продуктов, таких как хлеб на закваске, может помочь защитить ваш организм от возрастных заболеваний. Кусочек хлеба на закваске содержит 100 калорий, 3 грамма белка и всего 1 грамм жира. Хлеб на закваске не содержит большого количества добавленного сахара, но содержит грамм клетчатки, которая помогает контролировать уровень сахара в крови", - пишет издагние.

Согласно обзору 2019 года в Nutrients, содержащиеся в таком хлебе соединения обладают антиоксидантными, антигипертензивными и антидиабетическими свойствами, которые могут поддерживать здоровье по мере старения.

Также, согласно редакционной статье 2019 года в Aging Clinical and Experimental Research, хлеб на закваске является компонентом средиземноморской диеты, которая может снизить риск сердечных заболеваний и диабета.

Кроме того, указывается, что обзор Frontiers in Nutrition за 2023 год показал, что ферментация закваски за счет снижения кислотности хлеба снижает уровень акриламида, связанного с некоторыми видами заболеваний.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 продуктов, которые стоит есть людям старше 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: