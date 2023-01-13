Домашнее животное пассажирки пропало во время путешествия

Путешественница Андреа Итурре отправилась в поездку со своим котом Тито, но по дороге, в боливийском городе Тариха, питомец потерялся.

Для поиска пропавшего животного государственная авиакомпания Боливии BOA наняла медиума или "межвидового коммуникатора", сообщает The Guardian.

Андреа Итурре рассказала журналистам, что спустя неделю после пропажи кота в аэропорту города Тариха авиакомпания прекратила поиски, но согласилась покрыть ее расходы, связанные с тем, что она продолжала искать питомца.

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Впоследствии с женщиной через WhatsApp связался экстрасенс, работающий удаленно из Ла Паса (около 900 километров от Тариха), и сообщил, что чувствуют, будто Тито все еще жив. Хотя до сих пор нет никаких следов пропавшего животного, авиакомпания начала сотрудничество с медиумом.

"[Экстрасенс] сказал, что может поговорить с Тито, чтобы узнать, где он находится, боится ли он, спрятался ли он или произошло что-то более серьезное", – прокомментировал вице-министр по делам потребителей Хорхе Сильва.

Реакция в соцсетях на такое решение авиакомпании была скептической. В то же время инцидент вызвал вопросы к деятельности этой и многих других государственных компаний Боливии.

Авиакомпания BOA - что о ней известно

Государственная авиакомпания Боливии BOA была создана в 2007 году, вскоре после прихода к власти левой социалистической партии Movimiento al Socialismo (MAS), выступавшая за усиление роли государства в экономике и создавшая десятки новых государственных компаний.

Компания полностью принадлежит правительству страны и после распада AeroSur, второй по величине авиакомпании Боливии, стала основным перевозчиком страны.

В настоящее время среди боливийских политиков идут споры о будущем государственных компаний вроде BOA, ставшей монополистом. Правительство заявляет, что цель государственных компаний – генерировать ресурсы, помогая финансировать социальные программы и становясь двигателем "новой экономической архитектуры страны", но оппозиция утверждает, что госкомпаниями управляют в политических целях, теряя при этом государственные деньги.

В прошлом году рейтинг авиакомпаний Skytrax присвоил BOA всего две звезды из пяти, на что компания заявила ответила, поставив под сомнение объективность Skytrax.

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