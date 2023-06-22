Эта картинка может выглядеть как ряды B, но среди одинаковых букв скрывается число. Сможете ли вы заметить его в отведенное время?

Только те, у кого зоркие глаза, могут увидеть число среди букв B менее чем за 36 секунд. Сначала вы можете подумать, что эта головоломка легкая — в конце концов, должно быть просто найти число среди ряда букв.

Но чем больше вы смотрите на изображение, тем больше вы можете запутаться, поскольку число, которое вы ищете, кажется, идеально маскируется под букву B, пишет Mirror.

Мы дадим вам подсказку, если вы все еще ищете: число находится в правой части изображения. Мы не будем говорить вам, какое именно число вы должны найти, но подумайте, какие цифры проще всего спрятать среди рядов букв B. Это точно не номер 4.

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Ниже будет ответ, поэтому, если вы пока не хотите его знать, не скрольте. Но если вы сдаетесь, смотрите:

Только люди с высоким IQ быстро найдут цифру 2 на головоломке за 8 секунд

Ранее предлагалось разгадать головоломку: найти цифру 2 на изображении всего за 8 секунд. Даже если вы не справитесь с этой головоломкой, она поможет улучшить ваши когнитивные функции и память, а также обострить ваше внимание.

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