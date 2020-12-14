Мама девочки рассказала, что Маша занимается воздушной акробатикой, потому и пыталась с таким спортивным упорством преодолеть обледеневший подъем на Андреевском спуске.

Школьница Маша Моисеенко, ставшая известной благодаря видеозаписи, на которой она безуспешна пытается взобраться по замерзшей горке на Андреевском спуске в Киеве, рассказала, что упала тогда около 40 раз.

Разыскать девочку и поговорить с ней удалось журналистам «Страны».

"Я не считала, сколько раз упала, но, судя по видео, раз 40 точно", – признается Маша.

Также она прокомментировала свою неожиданную популярность. Напомним, видеозапись с ней облетела украинские и мировые СМИ.

"Я обрадовалась, когда увидела, что все постят видео со мной. Не ожидала, что мой поступок попадет в интернет. Многие люди пишут, звонят – спрашивают, как я себя чувствую. Я ощущаю популярность. Даже на улицах меня узнают – по шапке, в которой я шла в том видео", - сообщила Маша Моисеенко.

Чувствует себя девочка хорошо – обошлось только синяками.

Мама девочки рассказала, что Маша занимается воздушной акробатикой, потому и пыталась с таким спортивным упорством преодолеть обледеневший подъем на Андреевском спуске.

Читайте такжеЛедяной дождь и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погодных условий в Украине

Ухудшение погодных условий в Украине: что известно

Усложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко