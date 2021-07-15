Во время стерилизации мужчине перевязывают или удаляют части семявыносящих протоков, делая его неспособным иметь детей.

Глухонемому жителю индийской деревни Бишанпер под видом вакцинации против COVID-19 провели процедуру вазэктомии.

Как пишет Times of India, одна из аккредитованных активисток в области общественного здравоохранения (ASHA) забрала 40-летнего Дхрува Кумара из дома под предлогом прививки. Однако вместо вакцинации его стерилизовали в районной больнице, а затем оставили на полпути домой. Добравшись к семье, мужчина потерял сознание. Родственники срочно отвезли его в клинику.

По информации источников издания, активистка якобы отправила мужчину на вазэктомию, чтобы выполнить план, установленный районным отделом здравоохранения накануне Всемирного дня народонаселения 11 июля, и получить вознаграждение в размере 400 рупий (около 147 грн) за "содействие стерилизации".

Старший брат, с которым живет пострадавший, рассказал, что сам он не знал, как должна проходить процедура вакцинации, а активистка утверждала, что если тот пустит Дхрува поехать с ней, семья получит 3 тыс. рупий (около 1 100 грн) - столько правительство штата платит мужчине, проходящему стерилизацию.

Читайте такжеРодители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведениеКроме того что процедуру сделали без ведома пациента или семьи, согласно местным законам, ее в любом случае нельзя было проводить этому мужчине, так как Дхрув Кумар еще не был женат.

Что такое вазэктомия

Вазэктомия - это хирургическая операция, во время которой мужчине перевязывают или удаляют части семявыносящих протоков, делая его стерильным - неспособным иметь детей. При этом половые функции и поведение пациента - либидо, эрекция, эякуляция - сохраняются, однако сперматозоиды в эякуляте отсутствуют.

Вазэктомию применяют в качестве радикального средства контрацепции. Обычно ее рекомендуют мужчинам, у которых уже есть дети.

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Автор: Катерина Комолова