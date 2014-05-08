Пациента одной из британских больниц стерилизовали по ошибке

В одной из британских больниц пациенту вместо другой амбулаторной урологической операции по ошибке провели процедуру вазэктомии, тем самым полностью стерилизовав его, сообщает Medпортал со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как пишет издание, поскольку речь идет о молодом, бездетном мужчине, сумма исков к Royal Liverpool Hospital, где произошел инцидент, может превысить сто тысяч фунтов стерлингов.

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Как сообщили в больнице, где сейчас проходит внутреннее расследование произошедшего, хирург, допустивший ошибку, отстранен от работы до его завершения. «Мы приносим пациенту свои искренние извинения и оказываем ему всестороннюю поддержку в этой ситуации», - заявил главный врач Royal Liverpool Hospital Питер Уильямс (Peter Williams). По его словам, в настоящее время врачи работают над тем, чтобы попытаться, насколько это возможно, исправить положение.

Тем временем, один из руководителей местного отделения Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) признал, что во время операции, о которой идет речь, не соблюдался протокол хирургической безопасности ВОЗ.

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Вазэктомия – хирургическая процедура, в ходе которой блокируются (перевязываются или удаляется фрагмент) семявыносящие протоки, доставляющие сперматозоиды из тестикул в половой орган, благодаря чему достигается стерильность (неспособность иметь потомство). Эффективность операции обычно составляет 99 процентов. Частичное восстановление функции семявыводящих протоков после нее хотя и возможно, но, по данным NHS, коэффициент результативности при этом не превышает 55 процентов.