Французов призвали выполнить патриотический долг и есть больше сыра

Ситуация в стране критическая и требует быстрого повышения потребления сыра.

Граждан Франции просят выполнить свой патриотический долг и есть больше сыра, чтобы помочь молочной промышленности в условиях огромного избытка продукции из-за пандемии коронавируса.

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Продажи некоторых сыров упали на 60%, поскольку производители больше не могут продавать их ресторанам, а рынки были вынуждены закрыться, говорится в заявлении французской молочной промышленности Терре де Лайт, передает ТСН со ссылкой на New York Post.

Представители индустрии призывают граждан "есть сыр в знак солидарности с производителями сен-нектера, реблошона, канталя и камамбера".

"Ситуация критическая и требует быстрого роста потребления", - заявил президент молочного коллектива Sodiaal Дэмиен Лакомб, рассказывая французском сельскохозяйственному журналу Agri Culture о бедственном положении.

Он рассказал, что из двух тысяч тонн сыра, которые должны были продать за месяц, полторы остались непроданными.