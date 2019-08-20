"Кролик или ворон?": оптическая иллюзия рассорила сеть (видео)
12:32, 20 августа 2019Курьёзы
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Видео с оптической иллюзией стало вирусным.
Оптическая иллюзия
Пользователей сети запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
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Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Imgur. Затем его перепостил Dan Quintano - запись стала вирусной, набрав десятки тысяч лайков и более 1 млн просмотров.
В подписи к посту Quintano написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеры запутались: одни видели это животные, другие же — ворона. В сети уже разгорелись споры по этому поводу.
"Я вроде бы вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает", - пишут в комментариях.
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