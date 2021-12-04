Эстония стала первой в мире страной, которая ввела доставку заказов с помощью роботов-курьеров.

В Эстонии из-за снегопада на тротуаре образовалась настоящая пробка из роботов-курьеров.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Семь роботов застряли посреди тротуара и не могли сдвинуться с места, хотя слой снега на улицах был довольно небольшой.

В комментариях в соцсетях инцидент пользователи в шутку назвали "неудачным восстанием машин".

Сообщается, что Эстония стала первой в мире страной, которая ввела доставку заказов с помощью роботов-курьеров еще 4 года назад.

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Как сообщал УНИАН, в аэропорту Египта задержали британскую художницу-робота Ай-Ду. Ее заподозрили в том, что она может быть частью шпионского плана.

Перед задержанием художница направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы "Вечность – это сейчас", чтобы представить глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека.

Подозревать в шпионаже ее стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций.

Автор: Олег Давыгора