Курьез в столице произошел возле одного из домов, узнали журналисты.

В Киеве водитель автомобиля Range Rover "дал мастер-класс" по парковке – поставил машину очень близко к двери подъезда дома.

"Отличился" водитель авто с номерами KA2300BK, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и показал видео с места происшествия.

"Прекрасный мастер-класс от водителя Range Rover… Еще бы домой на ней (на машине – Ред.) заехал…", – отмечается на канале.

На видеоролике видно, как человек, открыв дверь подъезда, сразу видит переднюю часть иномарки. Дверь открылась в нескольких сантиметрах от бампера Range Rover.

В сети по-разному прокомментировали случившееся.

Читайте такжеПотерял свою машину: под Киевом пенсионер пошел собирать грибы и заблудился в лесу"Дверь в подъезд узкая", – написал ANDRYU.

"…а если дверь снять с петель... поставить рядом и с ноги открыть, интересно, что будет?" – задался вопросом Oscar.

"Номер оторвать и положить на лобовое", – посоветовал наказание для водителя Denys Skyba.

Напомним, в конце сентября стало известно об еще одном курьезном инциденте в Киеве, связанном с парковкой.

Возле красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко водитель Mercedes-Benz G-класса пытался избежать платы за парковку, прикрыв номера медицинскими масками.

Автор: Екатерина Присяжнюк