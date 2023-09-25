Хотя эти приборы вряд ли являются основной причиной высоких счетов за электроэнергию, борьба с их отключением должна стать ключевым компонентом в наборе инструментов энергосбережения.

Принимая меры по снижению счетов, например, ограничивая ежедневное потребление воды, используя интеллектуальный термостат или даже устанавливая более энергоэффективные приборы, потенциально значительная утечка электроэнергии остается незамеченной прямо на виду - приборы находятся в режиме ожидания.

Это может быть настоящей неприятностью и может привести к скрытой утечке полезной электроэнергии каждый месяц, пишет Daily Express.

Хотя эти приборы вряд ли являются основной причиной высоких счетов за электроэнергию, борьба с их отключением должна стать ключевым компонентом в наборе инструментов энергосбережения во всех домохозяйствах.

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Эрик Брамлетт, агент по недвижимости и владелец Bramlett Residential, поделился пятью основными приборами, которые "никогда не следует" оставлять в режиме ожидания, и почему важно их выключать.

Игровые консоли

Мощные игровые консоли обладают важными функциями энергосбережения, но также имеют и некоторые существенные проблемы.

Они оснащены кнопкой включения/выключения, которая переводит консоль в режим ожидания с потреблением энергии менее одного ватта. К сожалению, многие пользователи не выключают устройства или телевизор, а оставляют консоль включенной, что является дорогостоящей ошибкой.

Говоря об игровых консолях, Эрик сказал: "В режиме ожидания они могут быть настоящими пожирателями энергии. Мой клиент заметил, что его счета за электроэнергию упали после выключения консоли, когда она не используется".

На игровые консоли приходится около шести процентов счетов за электроэнергию. Это может показаться не так уж и много, но со временем выключение этого прибора может сэкономить заметную сумму денег.

Эксперт добавил, что домохозяйствам не следует забывать обновлять выверки, поскольку это "может улучшить управление энергопотреблением".

Кабельные или спутниковые приставки

По словам Эрика, эти приборы могут потреблять "много энергии", даже когда они простаивают. Он сказал: "Мой друг обнаружил, что отключение кабельной приставки, когда она не используется, влияет на их ежемесячные счета за электроэнергию".

В режиме ожидания они потребляют такое же количество энергии, что и игровые консоли.

Старая техника

Когда электроприборы стареют, они теряют свою эффективность и для правильной работы начинают потреблять много энергии. Может быть несколько неисправных деталей, которые приводят к потреблению большего количества энергии.

Одним из конкретных приборов, к которым это относится, является старый холодильник. Хотя этот прибор не следует выключать, домохозяйствам следует рассмотреть возможность перехода на более новую, более эффективную модель.

Микроволновые печи

По словам эксперта, микроволновые печи фактически потребляют электроэнергию, даже когда они не используются, в основном для питания дисплея часов.

К счастью, отключение микроволновой печи от сети или использование удлинителя для ее выключения может помочь сэкономить энергию и "снизить счета за электроэнергию".

Настольные компьютеры в режиме ожидания

Говорят, что настольные компьютеры более энергоемки, чем ноутбуки, поэтому важно всегда выключать их.

Эрик сказал: "Даже не заставляйте меня начинать с этого. Просто выключите их, когда закончите ими пользоваться, и наблюдайте, как тают ваши счета".

Советы по экономии електроэнергии

Учитывая то, что с наступлением холодов украинцы все чаще будут пользоваться бойлерами, энергетики дали несколько советов, как не переплачивать за горячую воду.

Как отмечает энергетическая компания Yasno, есть несколько важных правил, соблюдение которых позволит экономить деньги на нагреве воды. "Если вы только думаете купить водонагреватель, определите необходимый вам объем: например, 100 л для семьи из двух-трех человек — это многовато. Также целесообразнее выбрать модель с классом эффективности а/а + и выше", - советуют эксперты, отвечая на вопросы, как выбрать объем бойлера.

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