Доктор Дебора Ли посоветовала, когда лучше выпить кофе, чтобы получить оптимальный заряд энергии.

Чашка кофе является неотъемлемой частью утренней рутины для многих людей. Однако, эксперт по сну доктор Дебора Ли утверждает, что такой выбор не даст вам наибольшего заряда энергии.

"Когда вы просыпаетесь, уровень гормона стресса кортизола достигает своего пика, гормона, который повышает бдительность и концентрацию, а также регулирует ваш метаболизм и реакцию иммунной системы. Повышенный уровень кортизола может повлиять на вашу иммунную систему, и если он уже находится на пике во время пробуждения, выпить кофе, как только вы откроете глаза, может принести больше вреда, чем пользы, и даже может сделать вас невосприимчивыми к кофеину в течение длительного промежутка времени", - рассказала она The Mirror.

Вместо этого доктор рекомендует выпить первую чашку не раньше, чем через 45 минут после пробуждения. В этом случае кофе обеспечит вам оптимальный заряд энергии.

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"Гормон кортизола следует ритму, характерному для вашего собственного цикла сна. Они достигают пика в течение получаса-сорока пяти минут после пробуждения, а затем медленно снижаются в течение дня, что объясняет, почему вы можете достичь максимума утром и больше устать ночью. Учитывая ваш собственный ритм, лучшее время для корректировки потребления кофеина - не раньше, чем через 45 минут после пробуждения, когда ваш ритм кортизола начинает снижаться", - объяснила ли.

В то же время лучшим временем для первой чашки кофе является середина или позднее утро. Именно тогда вы будете ощущать спад активности и нуждаться в небольшом ободрении.

"Лучшее время для употребления кофе — обычно позднее утро, когда уровень кортизола значительно ниже и вы начинаете испытывать снижение энергии, но не слишком поздно днем, так как это может повлиять на ваш сон. Если вы просыпаетесь, например, около 7 утра, отложите свой первый кофе примерно до 10:00-12:00, когда ваше тело и разум оценят его больше всего, и вы получите наибольшую пользу от кофеина", - предложила доктор Ли.

Она рекомендует избегать любого кофеина после 15:00, включая кофе, газированные напитки, энергетические напитки и даже чай без кофеина. Лучше в это время перейти на травяные чаи.

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