Когда вы впервые встречаетесь с кем-то, вполне естественным является желание представить себя в лучшем свете, но есть предел.

Наверное все знают, насколько важно первое впечатление при знакомстве с новыми людьми. Верите или нет, но определенное поведение может действительно испортить людям впечатление при первой встрече с вами.

Есть семь моделей поведения, которые могут мгновенно оттолкнуть человека. Об этом пишет в своей статье для издания HackSpirit Лаклан Браун – известный эксперт по внимательности, отношениям и личному развитию, автор книги "Скрытые секреты буддизма: как жить с максимальным влиянием и минимальным эго".

1. Чрезмерная самореклама

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Никто не любит хвастунов. Когда вы впервые встречаетесь с кем-то, вполне естественным является желание представить себя в лучшем свете. Но есть тонкая грань между тем, чтобы делиться своими достижениями и непрерывным восхвалением, пишет Браун.

По словам эксперта, людям гораздо интереснее познакомиться с вами как с личностью, чем слушать перечень ваших достижений. Чрезмерная самореклама может выглядеть проявлением эгоизма и самовлюбленности, что оттолкнет людей еще до того, как они успеют познакомиться с вами поближе.

Ключевым моментом здесь является баланс. Конечно, говорить о своих успехах – это нормально, но не забывайте проявлять интерес и к другому человеку.

2. Доминирование в разговоре

Мы все бывали в такой ситуации – попадали в ловушку одностороннего разговора с кем-то, кто, кажется, просто не понимает концепции диалога.

Автор вспомнил о моменте, когда только переехал в новый район и очень хотел завести друзей. Когда он впервые встретил своего соседа, то был взволнован. Однако с того момента, как они начали разговаривать, тот сосед перехватил весь разговор на себя.

"Он долго рассказывал о своей работе, путешествиях, хобби – не давая мне и слова вставить. К концу нашей "беседы" я знал о нем больше, чем о некоторых своих старых друзьях, и чувствовал себя неуслышанным и неважным", – вспоминает Браун.

Он подчеркивает, что важно помнить, что разговоры – это не монологи. Это обмен идеями, опытом и чувствами. Доминирование в разговоре может сразу же оттолкнуть людей, поскольку дает понять, что вам не интересно то, что они хотят сказать.

3. Перегрузка негативом

Согласно исследованиям, нужно пять положительных комментариев, чтобы сбалансировать один негативный. Это красноречиво свидетельствует о том, какое влияние негатив может оказать на наше взаимодействие.

Когда вы встречаете кого-то впервые, постоянные жалобы или сосредоточение на негативных аспектах жизни могут сразу же оттолкнуть человека от вас. Это создает тяжелую атмосферу и может заставить другого человека чувствовать себя неловко, объясняет эксперт.

Позитив, с другой стороны, заразителен. Он может поднять настроение и способствовать более приятному разговору. Поэтому старайтесь сосредоточиться на светлой стороне вещей, когда вы впервые встречаетесь с кем-то, советует Лаклан Браун. Речь идет не о чрезмерном оптимизме, а о том, чтобы создать положительное первое впечатление.

4. Игнорирование личного пространства

Личное пространство – это очень важно. Это невидимая граница, которая есть у каждого, и когда в это пространство вторгаются, люди могут чувствовать дискомфорт, тревогу или даже угрозу.

При первой встрече важно уважать личное пространство человека. Это включает в себя физическую дистанцию, а также понимание того, что определенные темы могут быть запретными, говорит Браун.

Эксперт отмечает, что пересечение этих невидимых границ может свидетельствовать о неуважении и нечувствительности, что сразу же отталкивает людей. Поэтому помните о соблюдении комфортной дистанции и избегайте личных тем, если только собеседник не заговорит о них первым.

5. Отсутствие зрительного контакта

Зрительный контакт – это одна из тех вещей, которая может иметь большую силу, чем мы часто думаем. Браун вспомнил случай, когда он присутствовал на нетворкинговом мероприятии. Там его познакомили с человеком, который, пожимая руку, сканировал комнату вместо того, чтобы поддерживать зрительный контакт с автором.

"Отсутствие зрительного контакта заставляло меня чувствовать себя просто еще одним лицом в толпе, а не человеком, с которым стоит познакомиться поближе", – говорит он.

Когда вы встречаетесь с кем-то впервые, поддержание зрительного контакта помогает передать искренность и заинтересованность. Это показывает, что вы заинтересованы в разговоре и цените мысли и взгляды собеседника. С другой стороны, избегая зрительного контакта, вы можете показаться незаинтересованным или неискренним, что сразу же отталкивает людей.

6. Невнимательность

Внимание – это подарок, и когда вы дарите его кому-то, это показывает, что вы цените его присутствие и то, что он хочет сказать.

Но вот в чем дело – это довольно очевидно, когда вы не уделяете должного внимания собеседнику. Возможно, вы постоянно проверяете свой телефон, или ваши глаза блуждают по комнате, или вы перебиваете собеседника комментариями, которые не касаются темы.

Такие действия могут восприниматься как неуважение и пренебрежение, что сразу же отталкивает людей, объясняет Браун. При первой встрече очень важно уделить человеку все свое внимание. Это значит не просто слушать, а принимать активное участие в разговоре. Это имеет огромное значение.

7. Нехватка эмпатии

Мы все – люди, со своими проблемами и эмоциями. Эмпатия – способность понимать и разделять чувства других – является мощным инструментом в общении с людьми.

Когда вы впервые встречаетесь с кем-то, проявление эмпатии может иметь большое значение для создания положительного впечатления. Это показывает, что вам не просто интересно говорить о себе, но и не безразличны переживания и чувства других, говорит Лаклан Браун.

С другой стороны, пренебрежительное или равнодушное отношение к чьим-то переживаниям или эмоциям может сразу же оттолкнуть людей. Это свидетельствует о недостатке уважения и понимания, что может препятствовать любой потенциальной связи. Поэтому помните, что немного эмпатии имеет большое значение.

Признаки того, что вы умный человек

Ранее мы рассказывали о 7 признаках того, что вы умный человек. Среди них – открытость к новым идеям и знаниям. Умные люди не боятся признавать, что чего-то не знают, и стремятся восполнить этот пробел.

К тому же, они умеют управлять своим временем. Такие люди знают, когда стоит сосредоточиться на задачах, а когда сделать перерыв, чтобы не допустить выгорания.

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