Эта специя может обладать противораковыми, противовоспалительными и благоприятными для здоровья мозга свойствами.

Орегано широко используется в так называемой Средиземноморской диете, которая считается одной из самых лучших и сбалансированных.

Эта трава богата защитными растительными соединениями, и исследования показывают, что его употребление может принести пользу здоровью несколькими способами, например, улучшить антиоксидантную защиту организма, пишет health.com.

Диетологи отмечают, что использовать орегано можно во многих пикантных блюдах и даже в качестве добавки.

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Орегано - польза для здоровья

Согласно выводам специалистов, главным преимуществом орегано является высокое содержание антиоксидантов.

Орегано - богатый источник растительных соединений, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием. Трава содержит фенольные соединения, в том числе фенольные кислоты, такие как розмариновая, хлорогеновая и коричная кислоты, а также флавоноиды, такие как кверцетин, апигенин, лютеолин и кемпферол. Все эти вещества защищают клетки от повреждения, нейтрализуя молекулы, называемые активными формами кислорода (АФК), которые вредят здоровью, когда их уровень в организме становится слишком высоким.

Исследования показывают, что добавки орегано могут снижать маркеры окислительного стресса - состояния, которое возникает, когда АФК подавляют антиоксидантную защиту организма, вызывая повреждение клеток.

Кроме того, орегано может обладать противораковыми, противовоспалительными и благоприятными для здоровья мозга свойствами. Ученые считают, что большая часть этих преимуществ также связана с высоким содержанием в орегано антиоксидантов, таких как терпены карвакрол и тимол, которые обладают мощным защитным действием на клетки.

"Регулярное употребление орегано, вероятно, может поддержать здоровье несколькими способами, в том числе путем снабжения полезными для здоровья антиоксидантами, витаминами и минералами, но в настоящее время нет доказательств того, что потребление орегано защищает от каких-либо заболеваний или улучшает какое-либо состояние здоровья человека", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 11 полезных специй и трав советуют диетологи.

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