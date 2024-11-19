Диетолог также объяснила, почему именно их нужно добавить в свой рацион.

Здоровье сердца - чуть ли не основное, за чем мы должны следить в течение всей жизни. И одной из важнейших складовых в этом процессе является то, какие жиры мы потребляем — ведь это неотъемлемая часть сбалансированной диеты. При этом важно помнить, что некоторые из них довольно вредные — это касается в основном тех, которые содержатся в жареных или обработанных продуктах.

Но мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо, оливковом масле, орехах и жирной рыбе, играют важнейшую роль в поддержании здоровья сердца. Дипломированный диетолог Джоанна Ангман рассказала изданию She Finds, какие 4 полезных продукта нужно добавить в свой рацион, для здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения уровня холестерина.

Авокадо

Авокадо содержит много клетчатки и полезных жиров, которые способствуют насыщению и снижают общее потребление калорий. В плодах, как сообщается, много мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить уровень "плохого холестерина" (ЛПНП), а также калия.

Видео дня

Жирная рыба

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), как известно, богата омега-3 жирными кислотами, в частности ЭПК (эйкозапентаеновой кислотой) и ДГК (докозагексаеновой кислотой). Эти жиры необходимы для различных функций организма и способствуют похудению.

Омега-3 также способствуют снижению веса, улучшая метаболизм, отмечает Ангман.

Орехи

В орехах тоже содержатся мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП, помогая "выводить" его из артерий. Это касается и фисташек, и грецких орехов, и миндаля.

Оливковое масло

Оливковое масло состоит преимущественно из мононенасыщенных жиров, в частности олеиновой кислоты, которая известна своими полезными свойствами. В частности, это касается снижения уровня холестерина ЛПНП, что очень важно для уменьшения риска сердечных заболеваний.

"Оливковое масло Extra virgin насыщено антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить уровень холестерина. Оно является основным продуктом средиземноморской диеты, полезной для сердца", - отмечает эксперт.

Другие новости о здоровье

Ранее УНИАН сообщал, какая белковая еда помогает похудеть и нарастить мышцы. Одними из таких продуктов являются куриная грудка, тыквенные семечки, лосось и другие.

Кроме того, топ-9 продуктов, которые работают лучше препаратов для похудения. Вы даже и не догадывались, что яблоки и яйца — одни из них.

Вас также могут заинтересовать новости: