Это самый глубокий подземный город в мире.

В Турецком регионе Каппадокия находится самый глубокий подземный город в мире - Деринкую. Это огромный подземный мегаполис, в котором когда-то проживало 20 000 человек, и который по праву считается археологическим чудом света, пишет Express.

Высеченный в мягкой вулканической породе, Деринкую достигает глубины около 85 метров и является самым глубоким из 36 подземных городов. Город был обнаружен случайно в 1963 году, когда местный житель снес стену в своем подвале.

Ученые предполагают, что его возраст составляет более 2000 лет, и он был домом для древних цивилизаций, которые искали убежища от захватчиков и сурового климата.

Видео дня

Город отличается обширной сетью туннелей, комнат и проходов со всеми удобствами функционирующего поселения. Здесь были жилые помещения, конюшни, церкви, складские помещения, кухни, винодельни и даже школы, все построено под землей.

"Одной из самых замечательных особенностей Деринкую является его передовая система вентиляции, которая обеспечивала поступление свежего воздуха даже в самые глубокие уровни города. Кроме того, большие круглые каменные двери весом в сотни килограммов можно было закрыть, чтобы изолировать части города в случае нападения", - рассказывает Express.

Отмечается, что подземная сеть тоннелей использовалась в разное время на протяжении всей истории ранними христианами, искавшими убежища от римских преследований, а позднее — византийскими общинами, спасавшимися от арабских набегов.

К сожалению, сегодня посетителям доступно лишь около 10% города.

Ранее УНИАН рассказывал, что археологи раскопали на стройплощадке в Лондоне базилику, которой 2000 лет. Находка знаменует собой "одно из самых значительных открытий" за последние годы в лондонском Сити.

Вас также могут заинтересовать новости: