Балканский "Нострадамус" снова наносит удар, и, возможно, у человечества еще есть надежда на несколько позитивных предсказаний

Считалось, что Ванга, известная как "балканский Нострадамус", обладала необыкновенной способностью предсказывать будущее. Женщина умерла 26 лет назад в возрасте 84 лет, но многие ее предсказания, как утверждается, сбылись спустя долгое время после ее смерти.

От убийства Путина до прорывов в медицине - что ждет нас в 2024 году.

Покушение на Путина

Слепая ясновидящая предвидела, что в следующем году на президента России Владимира Путина будет совершено покушение кем-то из его страны.

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Недавно Кремль выступил с необычным сообщением, в котором отрицал, что Путин мертв. Утверждения о смерти тирана появились в Telegram-канале, где говорилось, что он умер в своем Валдайском дворце, расположенном к северу от Москвы.

Кремль также постоянно отрицает заявления, что Путин болен раком и что его здоровье ухудшается.

В Европе возможен рост числа террористических атак

Ванга сделала прогноз относительно применения оружия. Она утверждала, что в следующем году "большая страна" проведет испытания биологического оружия или совершит теракт. Прорицательница также предсказала, что террористы вызовут хаос в Европе.

Ужасающие природные катаклизмы

Мистик предсказала, что произойдет изменение орбиты, которое обычно происходит в течение длительного времени. Но если это произойдет быстрее, то мы можем стать свидетелями страшных природных катаклизмов и даже повышения уровня радиации

Экономический кризис и усиление власти Востока

Ванга считает, что в 2024 году произойдет огромный экономический кризис, который повлияет на мировую экономику.

Это может быть связано с такими факторами, как рост уровня задолженности, дальнейшая геополитическая напряженность и смещение экономической мощи с Запада на Восток.

Кибернетические атаки

Мистик утверждала, что будет наблюдаться рост числа кибератак. По всей видимости, продвинутые хакеры будут напрямую покушаться на жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как электросети и водоочистные сооружения, что приведет к угрозе национальной безопасности.

Технологические революции

У ясновидящей якобы было видение, что произойдет крупный прорыв в области квантовых вычислений. Это произошло в связи с тем, что квантовые вычисления быстро развиваются и могут решать задачи быстрее, чем традиционные компьютеры.

Если предсказание окажется верным, то в 2024 году в обществе может резко возрасти мощь искусственного интеллекта.

Прорывы в медицине

Ванга предложила, что может произойти один из лучших достижений в области медицины. Женщина утверждала, что в 2024 году появятся новые методы лечения неизлечимых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рак.

Ранее УНИАН писал, что предсказания Ванги на будущее приводят любого человека в смятение, ведь довольно сложно правильно толковать пророчество. Однако великая прорицательница в свое время сказала, что война в Украине продлится около двух лет.

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