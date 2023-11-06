Если вы не сверхчувствительны к кофеину, вы, вероятно, получите немало преимуществ.

Помимо того, что кофе вкусный, он также может повлиять на общее состояние здоровья. Специалисты рассказали. что происходит с вашим телом, когда вы пьете больше одной чашки кофе каждый день.

Как пишет журнал Parade, если вы не сверхчувствительны к кофеину, вы, вероятно, получите немало преимуществ, если не будете злоупотреблять:

Улучшение бдительности, концентрации и уровня энергии. Кофеин действительно дает "толчок". По словам диетологов, он является химическим стимулятором, который блокирует рецепторы в мозге, вызывающие усталость. Кофеин стимулирует нервную систему и может помочь повысить производительность на работе или во время учебы.

Кофеин действительно дает "толчок". По словам диетологов, он является химическим стимулятором, который блокирует рецепторы в мозге, вызывающие усталость. Кофеин стимулирует нервную систему и может помочь повысить производительность на работе или во время учебы. Улучшение здоровья печени. Специалисты утверждают, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье печени, особенно у людей с гепатитом B и C, а также с алкогольной зависимостью. Считается, что ингредиенты и растительные соединения кофе помогают предотвратить фиброз печени, а также накопление жира в организме.

Специалисты утверждают, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье печени, особенно у людей с гепатитом B и C, а также с алкогольной зависимостью. Считается, что ингредиенты и растительные соединения кофе помогают предотвратить фиброз печени, а также накопление жира в организме. Удовлетворение ежедневных потребностей организма в жидкости. Кофе может способствовать достижению целей по гидратации на день. Кофеин является мочегонным средством, но не вызывает обезвоживания, поскольку не приводит к потере большего количества жидкости.

Кофе может способствовать достижению целей по гидратации на день. Кофеин является мочегонным средством, но не вызывает обезвоживания, поскольку не приводит к потере большего количества жидкости. Снижение риска заболеваний. Считается, что употребление кофе связано со снижением риска развития некоторых видов рака, диабета 2 типа, болезней сердца, нейродегенеративных заболеваний и депрессии.

Считается, что употребление кофе связано со снижением риска развития некоторых видов рака, диабета 2 типа, болезней сердца, нейродегенеративных заболеваний и депрессии. Улучшение психического здоровья. Хотя кофеин может вызывать нервозность у тревожных людей, если вы боретесь с депрессией, кофе может вам помочь.

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В том случае, если вы злоупотребляете кофе, то можете столкнуться с рядом проблем. Поскольку кофе стимулирует мозг и борется с усталостью, употребление его в слишком большом количестве или в неподходящее время может привести к плохому сну.

По словам диетологов, рекомендуемое количество кофеина в день составляет 400 мг, в одной чашке кофе объемом 8 унций содержится около 90 мг кофеина.

Напомним, ранее УНИАН писал, что, согласно новому исследованию, недостаток сна угрожает психическому здоровью 78% взрослых.

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