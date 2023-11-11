Этот "супернапиток" может вас удивить.

Девушка пила огуречную воду каждый день в течение 30 дней и испытала четыре удивительные преимущества, которые могут вас удивить.

"Планируя свадьбу, я делала все, что могла, чтобы выглядеть сияющей невестой. Я прочитала, что употребление огуречной воды может привести к красивой и сияющей коже, и это привлекло мое внимание. Сияющий цвет лица - это то, чего хочет каждая невеста в день своей свадьбы", - отметила она, передает Eatthis.com.

По ее словам, вот какая была польза от употребления огуречной воды:

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кожа стала более свежей и здоровой;

появилось желание пить больше жидкости в день;

простота приготовления сделала эту полезную привычку прочной;

уменьшилось вздутие живота.

"Пить огуречную воду может не каждый, но меня это очень зацепило. Тот факт, что мне удалось придержаться 30 дней, вдохновляет меня на поиск более простых привычек, подобных этой, которые можно добавить в свой распорядок дня", - отметила девушка.

Как приготовить огуречную воду? По словам участницы своеобразного предсвадебного "эксперимента", достаточно нарезать один огурец ломтиками, бросить их в кувшин с водой и оставить на несколько часов.

Ранее диетологи ответили, что случится, если каждый день пить воду с лимоном.

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