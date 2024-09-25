Установлено, что одна чашка вареной фасоли содержит 13,1 грамма клетчатки.

Фасоль - универсальный и бюджетный продукт, ежедневное употребление которого может дать больше пользы для здоровья, чем многие ожидали, особенно если необходимо поддерживать уровень холестерина на нормальном уровне, пишет Health Digest.

Диетолог из Top Nutrition Coaching Аннет Снайдер заявила, что фасоль богата высококачественными питательными веществами:

"Фасоль содержит немного меньше жира и насыщенных жиров, чем другие бобовые, но такое же количество клетчатки и белка. Большая часть клетчатки - растворимая, что может снизить уровень холестерина".

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка вареной фасоли содержит 13,1 грамма клетчатки. Клиника Кливленда рекомендует большинству взрослых потреблять от 22 до 34 граммов клетчатки в день в зависимости от пола и возраста.

Отмечается, что взрослые, которые приняли участие в исследовании 2021 года и съедали по одной чашке фасоли каждый день в течение четырех недель, смогли снизить уровень холестерина. Это исследование предоставило убедительные доказательства в поддержку теории о том, что ежедневное употребление фасоли может эффективно снизить как "плохой" холестерин (липопротеины низкой плотности или ЛПНП), так и общий уровень холестерина.

"Фасоль можно использовать вместо животных белков с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина. Она хорошо подходит для рагу и супов, например, чили. Также фасоль отлично подходит для холодных салатов с другими бобами, кукурузой и рублеными овощами", - отметила диетолог Аннет Снайдер.

Напомним, ранее УНИАН назвал продукты, способствующие похудению.

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