Специалисты рекомендуют сосредоточиться на употреблении цельных продуктов и придерживаться сбалансированной диеты.

Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами и обладающих противовоспалительными свойствами, может помочь в борьбе со старением. Этот процесс длительный – морщины не исчезнут в одночастье.

Издание Very Well Health назвало семь продуктов, которые, по мнению диетологов и дерматологов, могут защитить кожу.

Авокадо

Употребление авокадо также может принести пользу в борьбе со старением кожи. Так, исследование, опубликованное в Journal of Cosmetic Dermatology, показало, что у женщин, которые ели авокадо ежедневно в течение восьми недель, повысилась эластичность и упругость кожи.

Видео дня

Ученые предположили, что продукты, богатые мононенасыщенными жирами и антиоксидантами каротиноидами, могут способствовать более молодому виду кожи.

Помидоры

Помидоры богаты витамином С и антиоксидантами, которые могут принести пользу коже. Помидоры также могут помочь придать коже сияние молодости. Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное в 2001 году, показало, что употребление томатной пасты может помочь сделать кожу более устойчивой к солнечным повреждениям.

По словам доктора медицины, сертифицированного дерматолога и члена клинического факультета Медицинского колледжа Бэйлора и Медицинской школы Макговерна Раджани Катты, это исследование было одним из исключений, когда люди заметили изменения в своей коже за короткое время.

"Через три месяца люди стали более устойчивы к солнечным ожогам", - сказала она.

Ягоды

"Клубника, черника, малина и ежевика содержат антиоксиданты, которые, как показывают предварительные исследования, могут предотвратить повреждение кожи, а также защитить ее от ультрафиолета и загрязняющих веществ", - говорит диетолог Кэтрин Пайпер.

Исследования того, как богатые антиоксидантами продукты могут защитить кожу от УФ-лучей, ограничены, но некоторые ученые предполагают, что природные антиоксиданты могут помочь уменьшить разрушительное воздействие УФ-лучей и защитить кожу от фотостарения.

Темный шоколад

Темный шоколад содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения и способствуют кровообращению в ней. Лучше всего выбирать темный шоколад не менее 70%, чтобы получить максимальный антиоксидантный эффект.

"Продукты с высоким содержанием сахара могут способствовать появлению признаков старения, таких как мелкие морщины", - говорит Пайпер.

Зеленый чай

Зеленый чай богат полифенолами, которые могут поддерживать здоровье кишечника и предотвращать повреждение клеток. Эпигаллокатехин-3-галлат в зеленом чае уменьшает воспаление кожи и борется с бактериями, вызывающими акне.

Жирная рыба

Лосось, сардины и другие виды морепродуктов, богатые омега-3 жирными кислотами, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они также являются отличным источником белка, который может помочь облегчить признаки старения.

"Потеря мышечной массы является нормой в процессе старения, особенно если человек не потребляет достаточно белка в своем рационе", - рассказала диетолог Эллисон Таллман.

Миндаль

Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что ежедневное употребление миндаля может уменьшить мимические морщины и пигментацию кожи.

Ранее УНИАН писал, какие продукты едят люди, которые живут до 100 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: