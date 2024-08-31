Если у человека больные колени, то ему лучше не приседать глубоко, предупредил эксперт.

Людей, которые интересуются тем, как похудеть или набрать мышечную массу, может заинтересовать, что будет, если каждый день приседать. От регулярных приседов можно получить пользу в нескольких случаях - во-первых, если у вас здоровые суставы, а во-вторых, в том случае, когда упражнение подобрано правильно.

Интересной и полезной информацией насчет приседаний с УНИАН поделился призер чемпионатов Киева и Украины по бодибилдингу и рукопашному бою Андрей Грицюк.

Сколько нужно приседать в день

По словам эксперта, чем младше человек, тем больше ему стоит приседать. Главное, чтобы у человека были здоровые колени. Пожилым людям не стоит делать много таких упражнений.

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"Если молодой и здоровый - можно приседать сколько угодно, хоть 100, хоть 200 раз. Главное, - понимать для чего это делать и дозировать нагрузку, чтобы не было перебора. Если для поддержания тонуса тела и здоровья - можно делать 20-30 приседаний после каждого длительного сидения, чтобы разогнать кровь", - поделился эксперт.

В пожилом возрасте добавление приседаний в качестве активности зависит от здоровья суставов. Если с коленями, связками и суставами проблем нет, можно делать по 10-15 приседов 1-3 раза в день. При этом нужно тщательно следить за самочувствием.

Что будет, если делать по 50 приседаний каждый день

Если добавить такую активность, то кровообращение в малом тазу будет усиливаться. Благодаря этому можно будет избежать застоя крови в этой зоне.

Кроме того, благодаря приседам будет усиливаться выброс гормонов в кровь, потому что во время работы задействуются большие мышечные группы. Также будет повышаться общий физический тонус.

Что будет если приседать 100 раз в день

Если человек здоровый - здоровые колени, здоровый таз, то это только улучшит кровообращение и поднимет тонус. Главное - не за один раз сделать такое количество приседаний.

"Желательно разбить, потому что 100 раз в день - это уже тренировка. И надо учесть, что такое приседания - есть приседания глубокие, есть неглубокие, а есть - приседы на диван или стул. На диван присесть - это не приседания", - отметил эксперт.

Как меняется тело, если приседать каждый день

Грицюк подчеркнул, что залогом изменений и получения пользы является правильная работа, то есть нужно делать более спортивные приседания - хотя бы до параллели, на 50-60-70 градусов.

"С больными коленями лучше не приседать глубоко и/или с весом. Приседать можно только в той амплитуде, которая не вызывает болезненных ощущений и дискомфорта", - объяснил спортсмен.

По его словам, в случае правильного исполнения приседов, ноги будут более в тонусе. Если придерживаться адекватной диеты, также можно сбросить немного лишнего жира.

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