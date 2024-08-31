Людей, которые интересуются тем, как похудеть или набрать мышечную массу, может заинтересовать, что будет, если каждый день приседать. От регулярных приседов можно получить пользу в нескольких случаях - во-первых, если у вас здоровые суставы, а во-вторых, в том случае, когда упражнение подобрано правильно.
Интересной и полезной информацией насчет приседаний с УНИАН поделился призер чемпионатов Киева и Украины по бодибилдингу и рукопашному бою Андрей Грицюк.
Сколько нужно приседать в день
По словам эксперта, чем младше человек, тем больше ему стоит приседать. Главное, чтобы у человека были здоровые колени. Пожилым людям не стоит делать много таких упражнений.
"Если молодой и здоровый - можно приседать сколько угодно, хоть 100, хоть 200 раз. Главное, - понимать для чего это делать и дозировать нагрузку, чтобы не было перебора. Если для поддержания тонуса тела и здоровья - можно делать 20-30 приседаний после каждого длительного сидения, чтобы разогнать кровь", - поделился эксперт.
В пожилом возрасте добавление приседаний в качестве активности зависит от здоровья суставов. Если с коленями, связками и суставами проблем нет, можно делать по 10-15 приседов 1-3 раза в день. При этом нужно тщательно следить за самочувствием.
Что будет, если делать по 50 приседаний каждый день
Если добавить такую активность, то кровообращение в малом тазу будет усиливаться. Благодаря этому можно будет избежать застоя крови в этой зоне.
Кроме того, благодаря приседам будет усиливаться выброс гормонов в кровь, потому что во время работы задействуются большие мышечные группы. Также будет повышаться общий физический тонус.
Что будет если приседать 100 раз в день
Если человек здоровый - здоровые колени, здоровый таз, то это только улучшит кровообращение и поднимет тонус. Главное - не за один раз сделать такое количество приседаний.
"Желательно разбить, потому что 100 раз в день - это уже тренировка. И надо учесть, что такое приседания - есть приседания глубокие, есть неглубокие, а есть - приседы на диван или стул. На диван присесть - это не приседания", - отметил эксперт.
Как меняется тело, если приседать каждый день
Грицюк подчеркнул, что залогом изменений и получения пользы является правильная работа, то есть нужно делать более спортивные приседания - хотя бы до параллели, на 50-60-70 градусов.
"С больными коленями лучше не приседать глубоко и/или с весом. Приседать можно только в той амплитуде, которая не вызывает болезненных ощущений и дискомфорта", - объяснил спортсмен.
По его словам, в случае правильного исполнения приседов, ноги будут более в тонусе. Если придерживаться адекватной диеты, также можно сбросить немного лишнего жира.
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