Он утверждает, что несколько раз оказывался в будущем.

Все общеизвестные истории о различных путешествиях во времени можно встретить разве что в книгах писателей-фантастов или в фильмах такого же жанра. Даже если на данный момент ведутся какие-либо разработки "машины времени", все эти эксперименты засекречены.

Тем не менее, один из так называемых путешественников во времени рассказал всё, что выяснил за годы своих перемещений - будет ли Третья мировая война, что случится с человечеством и какие катаклизмы ждут население Земли. По правде говоря, его пророчества более пугающие, чем те, что зашифровывал в своих катренах Нострадамус.

Эл Билек и случаи перемещения во времени

Загадочная личность, впервые появившаяся на телевидении в 1989 году - мужчина по имени Эл Билек (Альфред Билек). Он рассказал, что родился в 1927 году, а во времена Второй мировой войны в шестнадцатилетнем возрасте вступил в ряды ВМС США. Именно тогда случилось его первое путешествие.

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По его словам, в 1943 году группа ученых решилась на проведение удивительного испытания, которое позже назовут филадельфийским экспериментом. Научные деятели вместе с военными пытались сделать так, чтобы огромный эсминец Элдридж исчез с радаров. Билек вспоминает, что, будучи на палубе корабля с братом, увидел яркий свет и спрыгнул в море, чтобы спастись. Позже оказалось, что путешественник попал в 2137 год.

В своей лекции Билек подробно описал, как это было:

Мы рассчитывали попасть в воду залива и выплыть на берег. Но воды не было, мы так и не попали в воду, мы продолжали падать и падать довольно долгое время.

Доказательством нового времени для Билека стал цветной телевизор, висящий на стене в комнате, где он с братом внезапно обнаружили себя.

На американском телевидении мужчина рассказал, кто проводил филадельфийский эксперимент с эсминцем на самом деле и зачем - он считал, что ученые США пытались создать машину времени, и у них это получилось.

Будет ли ядерная война

За время своих, как утверждал Билек, путешествий он успел выяснить много интересного о будущем и стал рассказывать об увиденном во всеуслышание. Он говорил, что в 2137 году человечество достигнет небывалого успеха в области технологий - появятся летающие мегаполисы и суперкомпьютеры. Билек утверждал, что в 2025 году случится Третья мировая война, которая станет причиной настоящего апокалипсиса. К 2600 году на планете останется не более 300 миллионов человек, всего четыре страны и очень мало уцелевших городов.

По его словам, большая часть Англии исчезнет, а часть Европы уйдет под воду. Мировая система будет реформирована - мир окажется без национальных границ, отдельных правительств, армий и войн, но человечеству за все это придется заплатить очень высокую цену. Ядерная война 2025 унесет миллионы жизней, разрушив все прежние устои.

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