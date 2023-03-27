Его изделия находятся в частных коллекциях по всему миру.

Британский скульптор Майкл Джонс делает реалистичные скульптуры умерших собак из стволов деревьев. Таким образом он помогает владельцам справиться с их потерей и увековечить ушедшего любимца.

Джонс настолько популярен, что заказы у него делают люди не только из Великобритании, а и со всего мира. До середины 2024 года прием новых заявок приостановлен из-за большого количества клиентов.

Отметим, мужчина начал свою карьеру в качестве столяра, создавая мебель и другие предметы интерьера из дерева. Со временем Джонс перешел к более художественным проектам - на создание скульптур животных его вдохновила любовь к собакам.

Видео дня

Изделия Майкла Джонса действительно поражают своей реалистичностью и детализацией. Он тщательно изучает анатомию каждой породы собак и старается передать их особенности в своих работах.

Майкл Джонс использует натуральное дерево, покрывает готовую фигуру краской и лаком.

Концепция скульптуры зависит от запроса заказчика, но, судя по портфолио мужчины в Instagram, он делает не только маленьких и больших собак, но и других животных. Например, лошадей.

Эти реалистичные визуализации создаются при помощи бензопилы, угловой шлифовальной машины и дремеля. Издалека изделие можно спутать с настоящей собакой!

Британец продает свои работы через галереи и на своем сайте. Его скульптуры находятся в частных коллекциях по всему миру, а в Instagram-блоге можно прочесть сотни благодарных отзывов.

Реакция соцсетей

"Два месяца назад мы потеряли любимого хулигана... То, что ты делаешь - удивительно. Я плачу над каждой скульптурой"

"Благодаря Джонсу у нас теперь есть скульптура нашего Эскимоса (кличка животного, - ред). Сначала мы хотели делать таксидермию, но этот вариант оказался лучше"

"Удивительная работа! Вы потрясающий! Продолжайте творить!"

"Вы просто замечательны в этом деле! Видно, что это истинное призвание, и что вы это любите!"

Ранее УНИАН писал, что женщина выиграла в лотерею крупную сумму, но радость была недолгой.

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