Вынужденными подписчиками опций стали клиенты из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.

Автопроизводитель BMW начал предлагать сиденья с подогревом, встроенные видеорегистраторы и другие опции по подписке.

Как сообщает Jalopnik платные функции уже работают в Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Южной Африке, а теперь компания запускает их еще и в Южной Корее.

Владельцы BMW могут оформить подписку на подогрев сидений за 15 фунтов в месяц (примерно 525 грн). Однако годовые подписки дают возможность сэкономить немного денег: годовой пакет обойдется в 150 фунтов (5250 грн), подписка на 3 года - 250 фунтов (около 8800 грн), "неограниченный доступ" - 350 фунтов (около 12 300 грн).

Клиенты BMW могут подписаться на другие функции, в том числе подогрев руля, функцию помощника водителя и дальнего света, встроенный видеорегистратор и прочее.

Компания начала введения подписок на ранее бесплатные функции в 2020 году и столкнулась с волной критики. Вероятно, именно поэтому BMW не делала пресс-релизов о нововведениях.

Как сообщал УНИАН, ранее завод холдинга "Автотор" в российском Калининграде, где собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai, выделил работникам по 10 соток земли под картофель.

Вас также могут заинтересовать новости: