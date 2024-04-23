При этом научных исследований, которые подтвердили бы эффективность банановой кожуры, пока не проводилось.

Кожа под глазами является проблемной зоной для 80% женщин, которые в течение жизни сталкиваются с отечностью или мешками под глазами. Старение, сильный плач, недостаток сна или определенные состояния здоровья могут способствовать отечности под глазами.

То же самое и с солью - чрезмерное употребление соленой пищи может привести к задержке жидкости в организме, что и вызывает отек тканей. При этом вполне возможно, что особое соединение, содержащееся в банановой кожуре, может помочь справиться с мешками под глазами, пишет Healthdigest.

Волшебные соединения, содержащиеся в кожуре банана - это дубильные вещества, которые делают кожу более яркой и упругой. "Танины подобны натуральным вяжущим веществам, которые используются в уходе за кожей, чтобы помочь подтянуть и тонизировать кожу", - пояснила дерматолог Аделина Кикам. Согласно исследованию, содержание танинов в кожуре спелого банана составляет 4,69%, но их больше незрелой кожуре - 6,48%.

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Помимо борьбы с провисанием и осветлением кожи под глазами, банановая кожура также может помочь уменьшить воспаление. Результаты исследования 2023 года установили, что экстракт банановой кожуры устраняет воспаление тканей, а также предотвращает рост бактерий. Исследователи полагают, что экстракт банановой кожуры может обладать защитными свойствами против угрей, прыщей, белых и черных точек.

При этом, издание отметило, что научных исследований, которые подтвердили бы эффективность банановой кожуры, пока не проводилось.

"Я могу только предполагать, что если у кого-то аллергия на бананы и они наносят его на эту область, то может появиться аллергия, которая затем может привести к гиперпигментации, усугубляя темные круги под глазами", - отметила Кикам.

Еще один возможный недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что содержание танинов в банановой кожуре также может сушить кожу.

"Хотя некоторые люди могут не испытывать каких-либо побочных эффектов, вполне возможно, что вы не ощутите никаких и положительных эффектов. Хотя некоторые кремы и лосьоны для ухода за кожей содержат экстракт банана, этот ингредиент был модифицирован для оптимального усвоения", - отметило издание.

Другие новости о пользе бананов

Бананы очень полезны для здоровья. Как пишет Parade, один банан обеспечивает около 9% суточной потребности человека в калии и три грамма клетчатки. Они также содержат немало витаминов B6 и C и являются отличным источником углеводов. Кроме того, их с уверенностью можно назвать идеальной низкокалорийной закуской.

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