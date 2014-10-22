Новость о том, что Тайсон станет членом Союза писателей, назвали «уткой»

Союз писателей РФ назвал уткой новость о вступлении в его ряды легенды мирового бокса Майка Тайсона. Он также не получал заявления ни от боксера, ни от его представителей, сообщают РИА Новости.

"Это точно не у нас. К нам никаких заявок не поступало", — сказали в секретариате Союза.

Ранее издательство "Эксмо" сообщило, что в Москве 27 октября пройдет презентация автобиографии Майка Тайсона "Тайсон. Беспощадная истина", и в ее рамках боксера торжественно примут в российскую ассоциацию Союза писателей заочно.

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"Это самая настоящая утка. Тайсон не писал заявление о приеме в Союз писателей России. Мы даже не знали, что у него книга вышла — вот только сейчас узнали. Первое, с чем мы это связываем — промоутер (Владимир Хрюнов) придумал такой ход, чтобы пропиариться, поднять шум. Второе — мы подумали, что есть Союз российских писателей — вполне возможно, что они это сделали для чего-то", — сказал первый секретарь правления Союза писателей РФ Геннадий Иванов.