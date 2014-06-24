В Голландии создали первый в мире электронный «косяк»

Голландская компания E-Njoint B.V. представила первую в мире электронную сигарету, в которую можно добавлять легкие наркотики, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI. Новинка стала абсолютно легальным для Нидерландов продуктом. По информации производителя, как только электронные «косяки» появились в продаже, их стали активно раскупать.

Электронные «косяки» от E-Njoint B.V. не продаются в комплекте с какими-либо наркотиками, однако при желании их можно наполнить, например, марихуаной. Впрочем, их также можно использовать как обычные электронные сигареты.

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Новинка была выполнена в форме настоящего «косяка». Чтобы не оставалось сомнений относительно предназначения сигареты, она была украшена эмблемой в форме светящегося листика марихуаны.

«Голландия известна своим толерантным и либеральным отношением к легким наркотикам. Появление нового продукта дает понять: пока вы никому не мешаете и действуете в рамках закона, все в порядке», — прокомментировал появление в продаже нового вида электронных сигарет гендиректор E-Njoint B.V. Менно Контант (Menno Contant).

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Ранее компания E-Njoint B.V. специализировалась на производстве электронных сигарет с фруктовым вкусом. Продающиеся на территории Евросоюза товары компании не содержат смол, табака и никотина. Вместо этих компонентов используются пропиленгликоль, глицерин, водяной пар и натуральные ароматизаторы.

Использование электронного «косяка» будет считаться легальным на территории Нидерландов. В стране разрешено хранение и употребление марихуаны с 1976 года.