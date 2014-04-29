В России установят памятник испражняющейся собаке

В Екатеринбурге (Россия) установят скульптуру, изображающую собаку рядом с кучкой экскрементов. Монумент станет частью социального проекта «Чистый двор — чистая совесть», сообщает Lenta.ru со ссылкой на АПИ.

Скульптурная композиция, которую изготовили студенты Уральской государственной архитектурно-художественной академии будет презентован в саду имени Павлика Морозова в среду, 30 апреля. Памятник призван напоминать жителям района о необходимости убирать за животными после выгула.

Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятники

Это лишь одна из оригинальных идей по благоустройству города от проекта «Чистый двор — чистая совесть». Активисты также устанавливают специальные урны для утилизации отходов, диспенсеры с экологическими пакетиками.

Читайте такжеВ Киеве презентовали скульптуру совы-интеллигентки

1 мая в городе появится еще один монумент на «собачью» тему. Металлическая скульптура будет изображать животное, которое с помощью совка убирает продукты собственной жизнедеятельности. Памятник расположится в районе Академический. На презентации памятников «сознательным» собакам обещал присутствовать глава города Евгений Ройзман.